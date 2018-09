BE defende proporção entre salário máximo e mínimo nas empresas

O deputado do BE, José Soeiro, defendeu que deve existir uma proporção entre o salário máximo e mínimo nas empresas, durante uma iniciativa dos bloquistas sobre legislação do trabalho.

“Nas grandes empresas tem havido uma desigualdade maior. Isto é inaceitável. Como é que é que alguém pode ganhar 50, 60, 100x mais do que outro. O que justifica isso”, questionou José Soeiro.

O bloquista diz que aquilo que é produzido pela empresa “é mal distribuído” e que o progresso tecnológico “não tem sido colocado a disposição” da maioria das pessoas.