BE entregou no Parlamento lei para proteger trabalhadores em regime de teletrabalho

O Bloco de Esquerda (BE) entregou no Parlamento o projeto lei que visa regulamentar o regime do teletrabalho e proteger os trabalhadores.

O documento define os conceitos de “trabalhador em regime de teletrabalho”, de “trabalhador em regime de trabalho a distância”, de “tempo de trabalho” e de “tempo de descanso” consagrando o dever de a entidade empregadora respeitar o “tempo de desconexão profissional”, através de um enquadramento mais protetor dos trabalhadores, segundo o BE. A proposta prevê que a violação do “direito a desligar” seja considerada indício de assédio, com as consequências daí decorrentes.

Em caso de a proposta ser aprovada, o BE refere que “a legislação passa a atribuir responsabilidade ao empregador pelo fornecimento dos meios de informação e comunicação utilizados em teletrabalho e são clarificadas as regras de pagamento, pelo empregador, das despesas originadas em regime de teletrabalho e em regime de trabalho a distância”. Os bloquistas consideram a introdução das despesas em telecomunicações, água e energia como sendo “uma cláusula imperativa”.

O partido liderado por Catarina Martins quer ainda “que seja explícita a manutenção do pagamento do subsídio de alimentação e que a lei passe a cumprir a diretiva europeia, prevendo que também o regime de teletrabalho, designadamente com horário flexível, passa a ser um direito para quem tenha a seu cargo filho ou outro dependente a cargo menores de 12 anos ou, independentemente da idade, com deficiência ou doença crónica ou ainda no caso de trabalhador que seja cuidador não principal de pessoa dependente”.

Para o Bloco de Esquerda, “estas mudanças na lei são urgentes e necessárias para disciplinar o teletrabalho e não para o incentivar. Embora se espera que grande parte dos trabalhadores que entraram neste regime durante o confinamento regressem ao seu local de trabalho, haverá uma parte que permanecerá neste regime