BE pede “procedimento simplificado” para apoiar as vítimas dos incêndios de Monchique

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda (BE) apresentou hoje no Parlamento um projeto de resolução que “recomenda ao Governo que adote, com urgência, um procedimento simplificado para o apoio às vítimas dos incêndios de Monchique, Silves, Portimão e Odemira, que ocorreram em agosto de 2018”.

“Passados cerca de dois meses desde a ocorrência desses trágicos incêndios, torna-se incompreensível e inaceitável que as pessoas e empresas atingidas não tenham ainda recebido os apoios e auxílios necessários por parte da administração central. Se não fosse a ação e a solidariedade de muitos voluntários da sociedade civil, de associações, bombeiros, juntas de freguesia, câmara municipal e outras entidades, o panorama seria ainda bem mais desolador e as dificuldades muito mais graves”, salientam os bloquistas no projeto de resolução.

“Continua a faltar informação oficial, centralizada, com critérios claros e transparentes e acessível a todos para a obtenção dos apoios oficiais. Faltou a criação de um gabinete de crise centralizado, dispondo de um espaço físico que respeitasse a privacidade de cada pessoa e onde fosse mais fácil obter as informações necessárias no que respeita à obtenção dos apoios. Não existem certificados de afetação do município, ou de outras entidades, para a aquisição gratuita de documentos perdidos, necessários para a instrução dos processos de candidatura aos programas de apoio governamental”, lamentam.

Como tal, recomendam ao Governo “que adote, com urgência, um procedimento simplificado para apoio às vítimas dos incêndios que ocorreram nos concelhos de Monchique, Silves, Portimão e Odemira, em agosto de 2018” e, no mesmo projeto, “que, em conjunto com as autarquias locais, e em reuniões presenciais, diligencie para informar, de forma célere, as populações e vítimas afetadas, sobre os métodos e processos para aceder aos apoios necessários, e que essas medidas sejam adicionalmente divulgadas através dos canais locais disponíveis”.