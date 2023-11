O BE entende que, “tendo em conta a crise política que o país enfrenta, esta é a melhor solução”. “Em democracia, crises políticas como esta e desta natureza resolvem-se convocando eleições”.

8 Novembro 2023, 14h52

A coordenadora do BE, Mariana Mortágua revelou, esta quarta-feira, a vontade do partido de convocar eleições antecipadas, após reunião com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

“Tivemos hoje a oportunidade de transmitir ao Presidente da República a nossa preferência pela convocação de eleições antecipadas”, explicou a bloquista.

O BE entende que, “tendo em conta a crise política que o país enfrenta, esta é a melhor solução”. “Em democracia, crises políticas como esta e desta natureza resolvem-se convocando eleições”.

No que diz respeito “às investigações que ontem foram conhecidas, e que dizem respeito a grandes projetos económicos de grande importância para o país e que aliás o BE tem vindo a criticar ao longo do tempo”, o BE disse “ao Presidente da República que esperamos que a justiça faça o seu trabalho da forma mais célere possível”.

“Também manifestamos uma grande preocupação relativamente às suspeitas que foram levantadas face ao primeiro-ministro. Pela gravidade das suspeitas entendemos que é importante que o Ministério Público esclareça as razões que levaram a abertura deste inquérito, bem como à sua divulgação e que a investigação que houver se faça da forma mais célere possível”, frisou Mariana Mortágua.

De recordar que a investigação do Ministério Público a negócios de hidrogénio e lítio em Portugal, culminou com a demissão do primeiro-ministro, António Costa, no dia de ontem.