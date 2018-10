Benfica ainda não conseguiu identificar bloggers e pede mais 60 dias à justiça dos EUA

O Benfica ainda não conseguiu notificar os responsáveis pelas plataformas russas que alojaram os e-mails do clube, nem nomear as identidades dos bloggers do “Mercado do Benfica”, o “Artista do Dia e o “Mister do Café” e, por isso, os ‘encarnados’ pediram mais 60 dias à justiça norte-americana, onde decorre um ação judicial para analisar a informação disponibilizada pela empresas tecnológicas envolvidas, escreve o “Jornal de Notícias” (JN) esta quarta-feira, 24 de outubro.

O pedido dos 60 dias justifica-se pelo facto de o Benfica ter sido notificado da obrigação de fazer prova, até segunda-feira, de que estava a cumprir a sua parte no processo originado pela queixa apresentada em abril, num tribunal da Califórnia, contra desconhecidos e empresas tecnológicas, como a Google.

O JN escreve que o Benfica respeitou o prazo e que o clube da Luz deu conta à justiça norte-americana dos avanços das negociações com as empresas tecnológicas. O tribunal da Califórnia ainda não respondeu ao clube.

Para já, o único acordo conhecido é com a Google

Apesar da queixa que o Benfica apresentou contra a Google e a WordPress, que exigia o acesso aos dados dos autores dos blogues “Mercado do Benfica”, o “Artista do Dia e o “Mister do Café”, não ter tido seguimento nos EUA o clube da Luz chegou a acordo com a empresa da Alphabet.

Em troca dos elementos identificativos dos autores destes blogues, o Benfica desistiu de apresentar nova queixa contra a Google no futuro. Ainda assim, o clube ainda não conseguiu identificar os autores dos blogues em causa.

O Tribunal da Califórnia decidiu arquivar as queixas contra a Google e a WordPress sobre a divulgação de e-mails do Benfica, embora os casos possam ser reabertos. Na prática, nada impede o Benfica de no futuro apresentar nova queixa sobre o mesmo assunto, se surgirem novos elementos.