Benfica: conversa divulgada no Youtube mostra Vieira e empresário a negociarem saída de Rui Vitória

O presidente do Sport Lisboa e Benfica, Luís Filipe Vieira, terá tentado negociar a ida do atual treinador da equipa de futebol, Rui Vitória, para os ingleses do Everton, no final de 2017, por uma valor a rondar os 10 milhões de euros, noticia o “Jornal de Notícias” esta terça-feira. A informação tem por base uma conversa telefónica entre Vieira e o empresário César Boaventura, tornada pública no Youtube, na segunda-feira.

O clube da Luz já reagiu à divulgação do vídeo, afirmando que se trata de um ato “de extrema gravidade”. Já o outro interlocutor, César Boaventura, confirmou a autenticidade da gravação, à TVI 24, explicando que decorreu em dezembro de 2017 e que Rui Vitória ficou a par de tudo.

A conversa foi revelada num momento em que Rui Vitória enfrenta grande contestação dos adeptos do Benfica, depois de duas derrotas consecutivas, com o Ajax, na Holanda, a contar para a Liga dos Campeões, e no último sábado, frente ao Belenenses, por 2-0, a contar para a Liga Nos.

Na gravação, Luís Filipe Vieira diz que Rui Vitória pode sair por um valor inferior à cláusula de rescisão, que é de 15 milhões de euros, tendo avançado uma verba de 10 milhões de euros.

Na conversa entende-se que o presidente do Benfica e o empresário César Boaventura tentaram que o Everton contratasse Rui Vitória, depois de ter despedido Ronald Koeman. Boaventura falaria depois com o empresário de Rui Vitória, Mohamed Afzal, para perceber as condições de uma eventual transferência.

Na conversa telefónica também surge o nome do treinador português Marco Silva, que acabaria por assinar pelo Everton. Boaventura revela que o clube inglês ofereceu 9 milhões de euros ao Watford para libertar o treinador português, e foi nesse momento que Luís Filipe Viera estabeleceu a tal soma de 10 milhões para libertar Rui Vitória.