Às “águias” é atribuída uma probabilidade de vitória de 47%, ao passo que os verde-e-brancos se ficam pelos 34%. Também FC Porto e SC Braga são favoritos a vencer os seus jogos no fim de semana.

9 Novembro 2023, 19h42

O Benfica é favorito a vencer o derbi de domingo, frente ao Sporting. Uma vitória permitir-lhe-ia igualar o número de pontos do rival, ficando no topo da classificação da liga portuguesa.

De acordo com os dados do site de jogo “Solverde.pt”, as “águias” têm 47% de probabilidade de vitória (odd 2,15). Para a equipa leonina sobram 34% (odd 2,95), o que faz do empate o desfecho mais improvável, revela a análise. Os encarnados são também os principais candidatos a marcar o primeiro golo da partida, com 55% de hipóteses (odd 1,80), enquanto o Sporting se fica pelos 48% (odd 2,10)

No sábado, outro dos grandes, o FC Porto, visita a cidade de Guimarães, onde defronta o Vitória SC. A equipa de Sérgio Conceição parte à frente, com 60% de probabilidade de vencer (odd 1,67), ao passo que a equipa vitoriana soma 38% (odd 4,75).

Também no Sábado, o Sporting de Braga visita o FC Arouca. Os bracarenses são os grandes favoritos, com 68% de possibilidades de chegar à vitória (odd 1,52), ao passo que a equipa da casa se fica pelos 20% (odd 5,00).