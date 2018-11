Benfica é quem gasta menos com pessoal. FC Porto perto dos 80 milhões de euros

O Sport Lisboa e Benfica é dos três grandes aquele que menos gastos tem ao nível da sua estrutura, com um total de 68 milhões de euros, enquanto o Futebol Clube do Porto chega aos 78 milhões em despesas salariais, de acordo com o Estudo do Observatório do Futebol da Universidade Europeia. Entre ‘águias’ e ‘dragões’ aparece o Sporting Clube de Portugal com 74 milhões de euros nos seus gastos com o pessoal.

Os encarnados são também os que maior rendimento sem transação de jogadores registaram (112 milhões), situação verificada em boa parte às verbas de receitas de televisão. Em sentido oposto surgem os ‘leões’ como o clube com menos rendimento sem transação de jogadores (92 milhões), devido ao reduzido montante de prémios da UEFA.

Veja aqui o debate sobre as finanças dos três ‘grandes’ no “Jogo Económico” com Luís Miguel Henrique, João Marcelino e Luís Vilar: