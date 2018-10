Benfica tem acordo com a Google e já terá dados de bloggers

Apesar do arquivamento da queixa que o Benfica apresentou na Justiça norte-americana contra a Google e a WordPress, que exigia o acesso aos dados dos autores dos blogues “Mercado do Benfica”, o “Artista do Dia e o “Mister do Café”, o clube da Luz chegou a acordo com a empresa da Alphabet e já terá na sua posse essas informações, noticia o “Correio do Manhã” (CM) esta quarta-feira.

Em troca dos elementos identificativos dos autores destes blogues, o Benfica desistiu de apresentar nova queixa contra a Google no futuro. O clube liderado por Luís Filipe Vieira deverá, segundo o CM, avançar com ações cíveis e criminais contra estes bloggers.

No ínicio da semana, o Tribunal da Califórnia impediu o Benfica de ter acesso aos dados pessoais dos bloggers do “Mercado do Benfica”, o “Artista do Dia” e o “Mister do Café”. A queixa apresentada pelo clube da Luz, em abril deste ano, era contra desconhecidos e empresas ligados à alegada utilização ilegal de correspondência dos encarnados.

O Tribunal da Califórnia decidiu arquivar as queixas contra a Google e a WordPress sobre a divulgação de e-mails do Benfica, embora os casos possam ser reabertos. Na prática, nada impede o Benfica de no futuro apresentar nova queixa sobre o mesmo assunto, se surgirem novos elementos.