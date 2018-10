Bentley lança alerta para “quebras de lucro prejudiciais” caso acordo do Brexit falhe

A Bentley pode ver os seus lucros anuais ficarem prejudicados no caso de não se chegar a um acordo pelo Brexit. Em declarações à agência “Reuters” o presidente-executivo da marca britânica, Adrian Hallmark, refere que o fracasso em chegar a um acordo pelo Brexit seria “muito prejudicial” no pior dos cenários para o lucro anual, limitando a capacidade da empresa em investir e poderia levar ao encerramento da fábrica durante alguns dias.

Tal como o resto do setor, a marca da propriedade da Volkswagen, que constrói cerca de 11 mil veículos numa fábrica em Crewe, no norte de Inglaterra está preocupada com as taxas alfandegárias e as taxas de 10% sob os termos da Organização Mundial do Comércio.

“Na melhor das hipóteses, é um impacto aborrecido nos nossos lucros anuais. Na pior das hipóteses, é muito prejudicial para a nossa rentabilidade anual, por isso, um não acordo do Brexit iria prejudicar a empresa e limitaria a sua capacidade de investir”, referiu Adrian Hallmark.

Londres e Bruxelas esperam fechar o acordo do Brexit no próximo mês, mas Adrian Hallmark afirma que “se não houver acordo até o final do ano, a construtora terá de considerar o fecho da fábrica durante alguns dias para lidar com qualquer interrupção.

“Podemos trabalhar quatro dias, ou podemos ter um feriado de Natal mais longo e um feriado de Páscoa mais longo, se não houver acordo, para que possamos suavizar o período entre agora e meados do próximo ano”, salientou o presidente-executivo da Bentley.

A maioria da indústria automobilística britânica emprega mais de 850 mil pessoas e tem-se manifestado sobre os benefícios de manter o comércio livre e irrestrito à medida que milhares de carros, motores e peças são deslocados diariamente para o continente.

A maior construtora do país, a Jaguar Land Rover, alertou para que caso o acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia não aconteça no período expectável, isso poderá custar 1,3 mil milhões de euros por ano.