A empresa suíça do sector espacial vai chegar a Lisboa com o seu novo Innovation &Digital Hub, para o qual pretende contratar cerca de 200 profissionais das áreas de engenharia e de tecnologia digital.

6 Novembro 2023, 13h52

A Beyonde Gravity, uma empresa suíça do sector espacial, vai abrir em Lisboa o Innovation &Digital Hub, onde vai promover tecnologias emergentes, como a inteligência artificial (IA), e vai permitir que a empresa assuma um papel de liderança enquanto empresa inovadora na indústria espacial.

A expansão do novo hub da empresa vai oferecer oportunidades de trabalho, principalmente na área de engenharia e de tecnologia digital. A empresa planeia contratar mais 50 trabalhadores este ano, principalmente nas áreas de engenharia, IT e financeira, mas pretende integrar 200 profissionais até 2025.

André Wall, CEO da Beyond Gravity, afirma que “estamos muito felizes por anunciar o lançamento do nosso Innovation & Digital Hub em Lisboa. Esta mudança estratégica sublinha a nossa dedicação inabalável na captação de talentos de alto nível em Engenharia Espacial, Digital e Inovação. Ao abrir as portas a mais de 50 novos membros para a equipa este ano – e com o objetivo de chegar aos 200 colaboradores até 2025 – estamos no caminho certo para nos tornarmos a principal empresa de engenharia espacial em Lisboa”.

A capital portuguesa foi a 13ª localização escolhida pela empresa , tendo-se destacado pela concentração de universidades técnicas, pelo ambiente dinâmico de start-ups, pelo ecossistema espacial em crescimento, entre outros. ” Portugal, tem um conjunto de profissionais altamente especializados que são difíceis de encontrar noutros locais e que contribuirão para o crescimento da nossa empresa nos próximos anos. Isto colocar-nos-á numa posição ainda melhor para responder às necessidades e expectativas dos nossos clientes em todo o mundo”, sublinha André Wall.

Já Ricardo Conde, presidente da Agência Espacial Portuguesa, considera que a fixação do novo hub da empresa em Portugal vai contribuir para a expansão do ecossistema espacial nacional, “o ecossistema espacial português está em constante crescimento e a integração da Beyond Gravity representa um salto significativo. A Beyond Gravity não só é uma empresa bem estabelecida e reconhecida, como também oferece uma oportunidade fantástica para os nossos talentos”.

João Noronha Leal, Administrador Executivo da AICEP, revela que “o novo Innovation & Digital Hub da Beyond Gravity é mais um contributo importante para reforçar o posicionamento de Portugal como um local preferencial para operacionalizar projetos de Engenharia e Tecnologia, e crucial para o crescimento e competitividade do ecossistema espacial em Portugal”.