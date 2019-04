Bi4All vai além das previsões e antecipa lucros de 16 milhões de euros

A BI4ALL ultrapassou, pela primeira vez, os 10 milhões de euros em 2018, um crescimento na ordem dos 28% face a 2017, cujo valor situava-se nos 9 milhões de euros.

A empresa tecnológica portuguesa, especializada em serviços de analytics e big data, obteve um resultado de 11,5 milhões de euros de volume de negócios, assegurando 52% do mercado nacional (uma aceleração de 24% comparativamente ao ano anterior) e 48% do mercado internacional (um crescimento de 36% face a 2017).

Face a estes resultados apresentados, esta terça-feira, a empresa liderada por José Oliveira, antecipa alcançar os 16 milhões de euros em lucros no final em 2019, ano em que celebra o 15º aniversário da empresa.

Os resultados foram apresentados aos jornalistas, esta manhã, onde foi confirmada a compra de um novo edifício em Lisboa com uma área de sete mil metros quadrados.

Para além desta compra de três milhões de euros, que deverá abrir portas em 2020, a empresa tecnológica revelou ainda que espera aumentar duplicar o número de colaboradores para cerca de 400 no espaço de dois anos com a abertura de três academias nos próximos meses.A BI4ALL terminou o ano com 196 colaboradores, mais 51 que o ano anterior.