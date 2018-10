Bill Gates perde trono que ocupava há 25 anos: já não é o mais rico dos EUA

O presidente executivo e fundador da Amazon, gigante do comércio electrónico, Jeff Bezos, é desde esta quarta-feira o mais rico dos Estados Unidos, segundo a lista elaborada da revista “Forbes”. O património de Bezos superou a fortuna de Bill Gates, que desde 1994 liderava esta lista.

Jeff Bezos, 54 anos, tem uma fortuna avaliada em 160 mil milhões de dólares (138,5 mil milhões de euros), após ter visto o seu património crescer 78,5 mil milhões de dólares.

O CEO da Amazon é o mais rico dos EUA, não havendo mais ninguém com uma riqueza avaliada acima dos 100 mil milhões de dólares.

Bill Gates, em segundo lugar na lista, viu a sua fortuna aumentar em 2017, mas a um ritmo bastante inferior à de Bezos. O fundador da Microsoft tem uma fortuna avaliada em 97 mil milhões de dólares.

A completar o top três dos mais ricos dos EUA surge Warren Buffett, com uma riqueza de 88,3 mil milhões de dólares.

Em matéria de crescimento, o grande destaque é Jack Dorsey, CEO do Twitter, cuja riqueza cresceu 186% desde a última avaliação da “Forbes”, tendo agora uma fortuna de 6,3 mil milhões de dólares. No extremo oposto do crescimento do património, está o filantropo George Soros. O norte-americano, de ascendência húngara, viu a sua fortuna depreciar quase 15 mil milhões de dólares, para 8,3 mil milhões dólares.

Entre as várias curiosidades que a lista atualizada dos mais ricos da “Forbes” apresenta, destaca-se Evan Spiegel, 28 anos, que é entre as 400 figuras avaliadas o multimilionário mais novo. O CEO do Snapchat, aplicação móvel de mensagens instantâneas, tem uma fortuna de 2,3 mil milhões de dólares.

Já o mais velho, com 95 anos, é Summer Redstone, acionista dmaioritário da CBS, com uma fortuna avaliada em 4,8 mil milhões de dólares.

A primeira mulher a surgir na lista é Alice Walton, na 12.ª posição. A única filha de Sam Walton, fundador da Walmart, tem uma fortuna de 44,9 mil milhões de dólares.