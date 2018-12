Binter assegura ligação entre Madeira e Porto Santo por três anos

O Governo da República já apresentou o contrato à Binter relativo à adjudicação da ligação aérea entre a Madeira e o Porto Santo. Isto vem confirmar a decisão tomada em abril que deu à companhia área a ligação aérea por três anos.

Enquanto não se resolveu o diferendo existente relativamente à ligação entre a Madeira e o Porto Santo a ligação entre estes dois territórios foi-se fazendo, pela Binter, através de contractos temporários.

A Binter com esta resolução diz-se “satisfeita pelo facto desta alegação ter sido resolvida finalmente de forma favorável” referindo que “desde o primeiro momento que a Binter apostou pela adaptação do seu serviço de qualidade à realidade” da Madeira e do Porto Santo e que aos poucos “tem vindo a introduzir melhorias” como a mudança de horários, a flexibilização das condições dos bilhetes ou a faturação online, disse Juan Ramsden, coordenador geral da companhia aérea.

A companhia aérea tem dois voos diários de ida e volta entre a Madeira e o Porto Santo.