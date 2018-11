Binter compra três aeronaves à Embraer

A Binter assinou com o fabricante aeronáutico Embraer “a compra firme de três aeronaves E195-E2, as primeiras adquiridas por uma companhia aérea europeia”, refere a empresa. Trata-se “da mais moderna aeronave da família de reatores comerciais bimotores de médio alcance E-Jet E2, tendo-a encomendado com uma configuração especial de 132 assentos, com uma classe única e uma distância confortável de 31 polegadas entre eles”.

O comunicado da empresa diz que o contrato também inclui a opção de compra de mais duas aeronaves do mesmo modelo.

Os novos aviões, que vão começar a chegar em outubro de 2019, “têm por objetivo servir as rotas internacionais operadas pela companhia aérea, dando a possibilidade de continuar a avançar na sua expansão para outros destinos – especialmente africanos – graças à sua maior autonomia de voo”, explica a empresa.

A assinatura de compra foi celebrada na sede da companhia aérea na ilha de Gran Canaria com o vice-presidente global de Vendas da Área de Aviação da Embraer, Arjan Meijer, e o diretor de Vendas, Matheus Lombardo de Lima, descreve o comunicado.

Por sua vez, em representação da companhia aérea estiveram presentes o presidente da Binter, Pedro Agustín del Castillo; o vice-presidente, Rodolfo Núñez e o diretor executivo, Alfredo Morales.

“Na Binter apostámos sempre por oferecer aos nossos clientes um serviço de qualidade e para nós é fundamental modernizar a nossa frota”, salientou Pedro Agustín del Castillo. O presidente da Binter explicou que escolheram uma configuração de 132 lugares que permite ganhar uma polegada de espaço entre os assentos proporcionando um conforto de “quase classe business”, diz a empresa.

“Fechar um contrato de mais de 342 milhões de dólares não foi fácil, mas conseguimos alcançá-lo graças à solvência e trajetória da companhia, à capacidade de negociação do nosso diretor executivo e ao apoio da Deloitte”, explicou Rodolfo Núñez, vice-presidente da Binter, que salientou que a prudência com a qual a companhia aérea trabalhou, ao testar com antecedência a viabilidade dos mercados, também foi importante.

A Binter refere no comunicado que a renovação da sua frota tem sido constante desde que a companhia for comprada por empresários canários em 2002. “Desde então, a companhia área comprou 36 novas aeronaves, todas do fabricante ATR, numa operação de mais de 700 milhões de euros”, diz a nota.

Além da compra firme das três aeronaves Embraer E195-E2 e da opção de compra de mais duas, “o programa de ampliação da frota da Binter também inclui outros elementos como motores de substituição, equipamento, formação de pessoal ou stock de peças”, adiantam.

Os diretores da companhia também referem “que esta ampliação da frota vai significar a criação de novos postos de trabalho nas empresas do sistema”.

“Para cada avião são necessárias cerca de 30 pessoas só para tripulações, além de outro tipo de pessoal especializado, pelo que estimamos que serão criados perto de 150 novos postos de trabalho”, comentou Rodolfo Núñez.

O vice-presidente global de Vendas da Área de Aviação da Embraer, Arjan Meijer, lembrou que a sua empresa é o terceiro fabricante de aviões a nível mundial. “É uma honra dar as boas-vindas à família Embraer à Binter, que será a primeira companhia aérea europeia a voar com este reator, que tem entre as suas características uma cabine muito espaçosa e mais espaço no porão”, diz a empresa.

A Embraer é uma companhia internacional com sede social no Brasil que desempenha a sua atividade no setor da aviação comercial e executiva, defesa e segurança. “É a líder mundial na produção de aviões comerciais de até 150 lugares”, lê-se na nota. Fundada em 1969, já entregou mais de 8.000 aeronaves, o que faz com que, em cada 10 segundos, um aparelho fabricado pela Embraer descole de algum lugar do mundo para transportar mais de 145 milhões de passageiros por ano.