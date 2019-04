Bitcoin atingiu valor mais alto em cinco meses

A moeda virtual está a voltar a subir para valores que já não tocava há uma grande série de meses. Os detentores de bitcoins acordaram no dia 2 de abril, terça-feira, com uma surpresa: a criptomoeda disparou 20% e ultrapassou os cinco mil dólares pela primeira vez desde meados de novembro. A subida chamou atenção de novos compradores, esperançosos com a retoma do valor.

Recorde-se que em 2017, a cotação da criptomoeda disparou 1300% e chegou a valer cerca de 20 mil dólares. Um ano depois, o senhor deu lugar ao pesadelo. O ativo caiu mais de 60% e muitos compradores perderam dinheiro. “É um ativo de alta volatilidade e risco, assim como a Bolsa”, disse Gustavo Chamati, CEO da Mercado Bitcoin, uma das maiores exchanges de criptomoedas do Brasil.

O aumento do uso de bitcoins como meio de pagamento, o lançamento de novas criptomoedas e o interesse de grandes companhias tem ajudado a amadurecer o mercado. A dona da Bolsa de Nova York, a ICE, já decidiu lançar uma plataforma de ativos digitais com contratos futuros de bitcoin. À semelhança da Bitcoin, também as moedas Ether, Ripple e Litecoin têm estado a subir, nas últimas horas.

No entanto, o CEO da popular plataforma Binance, Changpeng Zhao, foi ao Twitter confessar que não fazia a mínima ideia, para esta subida repentina.

anyone know any news? I have been asked "a few" times, but honestly clueless. — CZ Binance (@cz_binance) April 2, 2019