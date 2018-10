Bloco central das urgências da Madeira vai ser renovado por oito milhões de euros

Depois de concluídas as obras do Bloco de Obstetrícia do Hospital Dr. Nélio Mendonça, prevista para daqui a um mês, o executivo madeirense vai avançar para o concurso para a renovação e requalificação do bloco central das urgências da unidade hospitalar, que deve custar entre seis a oito milhões de euros, anunciou Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional.

O que fazer com o edifício do Hospital Dr. Nélio Mendonça, depois da confirmação por parte do Governo Central, da comparticipação de 50% do Novo Hospital, é uma dúvida que está pendente por parte do executivo regional, sendo que a venda é uma hipótese em aberto.

“Não temos nada decidido sobre venda do edifício. Pode ser uma opção. Temos de lançar o concurso do novo hospital que espero que aconteça até final deste mês. Quando se iniciar as obras vamos decidir o que fazer com o Hospital Dr. Nélio Mendonça”, clarificou Albuquerque.

Para avançar está a possibilidade de se recorrer à contratualização interna, de profissionais de saúde, anunciou Pedro Ramos, secretário regional de Saúde, uma medida que o governante diz estar a ter uma boa adesão.

“Estamos a equacionar com o director de serviço de anestesia o aumento das salas do bloco operatório”, disse Pedro Ramos.