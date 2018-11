Bloco quer aprovar o Estatuto dos Cuidadores Informais

No Dia do Cuidador, Catarina Martins, através do seu Facebook, lembra que cerca de 80% dos cuidados prestados a dependentes são feitos por cuidadores informais, e que esse trabalho tem “custos pesados”. Um trabalho essencialmente feminino, diz, que não é reconhecido nem remunerado, mas o seu valor andará à volta dos 4 mil milhões de euros em cada ano. Bloco quer reconhecer trabalho de cerca de 800 mil pessoas que prestem cuidados informais, indo ao encontro do apelo do Presidente da República para que se vençam “preconceitos e obstáculos institucionais” à criação do Estatuto do Cuidador Informal, uma causa que “merece o esforço de todos”.

Catarina Martins lembra que o trabalho dos cuidados informais tem “custos pesados” como : “maior risco de pobreza, abandono do emprego, isolamento, rutura de relações sociais, depressões, exaustão, stress”. A coordenadora do Bloco lembra ainda que as respostas públicas não colmatam as carências, assim como a Rede de Cuidados Continuados, os serviços de apoio ao domicílio e os cuidados formais.

Na sua página de Facebook, Catarina Martins lembra que o tema já foi discutido mais do que uma vez no Parlamento e aprovadas recomendações ao Governo da autoria de vários partidos. Mas, alerta, “as recomendações não chegam”, recordando que no dia 9 de março, o Bloco apresentou um projeto de lei no sentido de criar o Estatuto do Cuidador.

“Sabemos das resistências que tem havido, quer na sociedade, quer no próprio Governo e no parlamento, a que este processo avance. Mas existe este projeto de lei concreto, que vai além quer do reforço dos cuidados formais (matéria essencial) quer de meras recomendações ao Governo (que têm existido desde 2016).” afirma Catarina.

Para a coordenadora do Bloco , o compromisso inscrito no Orçamento para 2019 sinaliza uma intenção e um caminho. “Mas falta aprovar o Estatuto”, continua, salientando que BE “assumiu a responsabilidade de propô-lo, um processo, diz, que que falta agora concluir e aprová-lo.

Marcelo renova apelo para criação do estatuto do cuidador informal

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, apelou nesta segunda-feira, 5 de novembro, para que se vençam “preconceitos e obstáculos institucionais” à criação do Estatuto do Cuidador Informal, uma causa que “merece o esforço de todos”.

Numa mensagem publicada na página da Presidência da República na Internet a propósito do Dia do Cuidador, que se assinala hoje, Marcelo Rebelo de Sousa sustentou que a criação de um estatuto próprio “é uma causa que é nacional”, que “reúne o apoio de todos os partidos” e frisou que a continuará a defender “até que seja uma realidade”.

Marcelo apela “para que se faça mais, vencendo preconceitos e obstáculos institucionais à criação do Estatuto do Cuidador Informal”, realçando que é uma causa que “merece o esforço de todos”.

O chefe do Estado defendeu que o país “não pode continuar à espera, sob pena de estar a perpetuar um erro imperdoável, confundindo prioridades, atropelando a defesa da dignidade humana”.

Em Portugal, frisou , a grande maioria dos cuidados prestados a pessoas dependentes, sejam idosos, pessoas com deficiência, demências ou doenças crónicas “é prestado por cuidadores informais e não através das redes formais”. Para Marcelo, o País não pode “continuar a fingir que não existem milhares de compatriotas que são pais, filhos, netos, sobrinhos, primos, vizinhos, amigos, cuidadores de tantos e tantos outros portugueses”.

Marcelo Rebelo de Sousa observou ainda que há “milhares de cuidadores informais e cada vez haverá mais”, defendendo que “não podem continuar invisíveis” ou ignorados, “sem vencimentos, folgas, férias, reformas e direitos sociais”.

No passado dia 9 de setembro, no encerramento do I Encontro regional de cuidadores informais, em Vila Nova da Cerveira, o Presidente da República já tinha afirmado acreditar que até ao final da legislatura será votado no parlamento a criação do Estatuto do Cuidador Informal, considerando que se isso não se verificar será “um erro imperdoável”.

Em março passado, diplomas do BE, PCP, CDS-PP e PAN para reforçar medidas de apoio ao cuidador informal e às pessoas em situação de dependência baixaram, sem votação, à comissão de Trabalho e Segurança Social.

A criação de um estatuto próprio tem sido reclamada por grupos de cidadãos que prestam aquele tipo de cuidados e, em junho passado, foi criada a Associação Nacional de Cuidadores Informais.