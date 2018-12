BMW e Quercus lançam concurso para fãs de fotografia e natureza

A segunda edição do concurso “#BMWiNaturePhoto” está de volta e tem como tema a relação entre o homem e a natureza. O concurso que é criado em cooperação entre a Quercus e BMW vem no âmbito da responsabilidade ambiental e mobilidade sustentável.

Este ano a Quercus e a BMW desafiam os participantes a captarem imagens onde esteja patente a dinâmica Homem vs. Natureza, alertando para uma relação que é de harmonia mas também, muitas vezes, sinónimo de confronto, desafiando deste modo o público a pensar no meio ambiente a partir desta relação.

“Esta parceria com a Quercus surge no âmbito do compromisso do BMW Group relativamente à sustentabilidade ambiental e mobilidade elétrica. Ao longo dos últimos anos, temos vindo a assumir um papel cada vez maior no que diz respeito à construção do futuro da mobilidade individual sustentável”, afirma João Trincheiras, corporate communications manager da BMW Portugal.

Para participar, cada candidato tem apenas de partilhar no seu perfil público de Instagram uma fotografia dentro do tema ‘Homem vs. Natureza’, com a hashtag #BMWiNaturePhoto, e identificar as páginas @quercus_ancn_ e @bmwportugal, até afotoghto dia 31 de dezembro de 2018.