BNP Paribas com lucros de 2,12 mil milhões de euros no terceiro trimestre

Apesar do lucro ter subido 4% face ao terceiro trimestre de 2017, a receita do banco caiu de 10,39 mil milhões de euros entre julho e setembro de 2017 para 10,35 mil milhões de euros nos últimos três meses deste ano (-0,4%), devido a impactos não recorrentes.

O BNP Paribas, maior banco francês em ativos, divulgou hoje que teve lucro líquido de mil milhões de euros no terceiro trimestre de 2018, 4% acima do lucro no mesmo período do ano passado. O resultado superou a expectativa de analistas.

Face ao terceiro trimestre do ano passado o crédito cresceu 4.2%; as receitas das operações internacionais subiram 0,3% (sem o efeito cambial a subida seria de 0,8%); os custos (à custa dos novos investimentos) subiram 1,4%; o custo do risco de crédito ficou em 34 pontos base (piorou face ao ano anterior).

As receitas dos resultados domésticos foram ligeiramente inferiores (-1,1%).

O rácio de capital (CET1) ficou em 11,7%.

O resultado operacional bruto do Grupo totalizou 3.075 milhões de euros, uma redução de 5,7% face ao trimestre homólogo do ano anterior. A queda foi de 3,1% para as divisões internacionais (-0,3% expurgando as alterações das taxas de câmbio).

O custo do risco, de 686 milhões de euros (668 milhões de euros no terceiro trimestre de 2017), subiu 2,7% em comparação com o terceiro trimestre de 2017. Mas diz o banco que com 34 pontos base de empréstimos a clientes em mora, ainda se encontrava num nível baixo que reflecte em especial o bom controlo do risco na originação de empréstimos, a baixa taxa de juro e melhoria contínua da carteira em Itália, diz o comunicado do banco.