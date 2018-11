Boa governação, cá e lá

O certo é que Portugal e Angola precisam um do outro e estão condenados a entender-se. É isto que explica os fortes laços que persistem entre os dois países, apesar das vicissitudes históricas e dos arrufos que, de vez em quando, agitam as águas entre Luanda e Lisboa. Se esta proximidade se der estando no poder um presidente angolano que promova a boa governação e combata a corrupção, melhor. Angola sairá a ganhar, mas Portugal também. É do interesse do nosso país que Angola seja bem governada, pois o contrário não contribui para a nossa própria boa governação, nem para a competitividade da nossa economia.

A greve no porto de Setúbal

O direito à greve é um instrumento consagrado na lei e deve ser respeitado. Mas há situações em que o interesse coletivo determina a existência de limites a esse direito. É por isso que, quando os médicos ou os polícias fazem greve, são assegurados serviços mínimos. É também por essa razão que os militares estão impedidos de fazer greve.

Vem esta introdução a propósito do que se tem passado no porto de Setúbal, com um bloqueio que coloca em causa as exportações e a própria produção da Autoeuropa. Há duas semanas que a empresa tem milhares de carros à espera de serem transportados para a Alemanha. O prejuízo que esta situação causa ao país é significativo e põe em causa o bem estar de todos os portugueses. Os estivadores com contratos precários terão razões legítimas de queixa, mas da mesma forma que um hospital não pode ficar sem médicos e enfermeiros durante duas semanas, também um porto de mar não pode permanecer bloqueado durante tanto tempo. Havendo direitos conflituantes, o interesse público deve prevalecer.

Mas a situação poderá ainda piorar. Tal como o jornalista Nuno Miguel Silva escreve na página 36 desta edição do Jornal Económico, os protestos dos estivadores poderão extender-se a outros portos nacionais, como o de Leixões, criando problemas gravíssimos para as empresas e para a economia portuguesa.

Esperemos que haja bom senso de parte a parte e que este conflito se resolva o mais brevemente possível.