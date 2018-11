Bolsa de estudo para ajudar a tornar o planeta sustentável

Desde o dia 1 agosto que na Terra se consomem mais recursos do que os atualmente existentes, o que põe em evidência a insustentabilidade do planeta. Por esta ordem de razões, em 1 de agosto de 2018 já iríamos precisar de um “Planeta B”. A radiografia traçada por Tiago Franco, aluno de Gestão da Nova School of Business & Economics, no projeto 1.7 Earths valeu-lhe o prémio Gap Year Scholarship 2018, attribuído pela Nova SBE e pela Gap Year Portugal, que lhe permite descer agora ao terreno e viajar pelo mundo.

O jovem estudante escolheu conhecer países e comunidades que já estão a adotar soluções amigas do ambiente, visando aumentar os níveis de sustentabilidade do Planeta como o Sri Lanka, Índia, o Nepal, o Bangladesh e a Rússia. “Nos países que escolhi visitar já existem soluções postas em prática e, este ano, pretendo reunir o máximo de informação possível para construir uma rede de pensadores voltados para o futuro”, explica.