Bolsa de Lisboa abre na linha d’água

A bolsa de Lisboa abriu a sessão desta terça-feira, 18 de setembro, na linha d’água (+0,01%, para 5.329,43 pontos). O PSI 20 contraria o sentimento negativo da maioria das suas congéneres europeias, que resvalam à medida que os investidores sentem o escalar da guerra comercial.

A ‘verde’ estão os títulos de empresas como a Sonae (+0,33%), a REN (+0,49%), a Navigator (+0,19%), a EDP (+0,64%) ou a Galp Energia (+0,46%). Os CTT avançam o,30%, para 3,3660 euros.

“Mais uma vez, o fundo Marshall Wace reduziu a sua posição curta (vendedora) nos CTT, que agora corresponde a 1.07% do capital dos CTT, o equivalente a 1.61 milhões de ações. De recordar que os CTT é o título do mercado nacional com as maiores posições vendedoras. Atualmente, essas posições correspondem a 7.94% do seu capital.”, explicam os analistas do BPI.

Em contraciclo, as ações do BCP (-0,24%, para 0,2448 euros), da Jerónimo Martins (-0,31%), da Mota-Engil (-0,69%) ou da Pharol (-0,87%).