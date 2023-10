A liderar os ganhos está a EDP Renováveis que somou 3,47% para 15,19 euros, seguida da Energias de Portugal que ganhou 2,69% para 3,970 euros e dos CTT que valorizaram 1,12% para 3,61 euros.

31 Outubro 2023, 17h19

A bolsa de Lisboa encerrou a sessão, desta terça-feira, a somar 0,55% para 6.252,31 pontos alinhado com a maioria das congêneres europeias.

A liderar os ganhos está a EDP Renováveis que somou 3,47% para 15,19 euros, seguida da Energias de Portugal que ganhou 2,69% para 3,970 euros e dos CTT que valorizaram 1,12% para 3,61 euros.

Por outro lado, a Semapa perdeu 1,18% para 13,36 euros, a Galp Energia desvalorizou 0,73% para 14,19 euros, a Greenvolt recuou 0,72% para 6,235 euros.

Quanto às congêneres europeias, o alemão DAX ganhou 0,62%, o espanhol IBEX 35 valorizou 0,04%, o francês CAC 40 somou 0,87% e o britânico FTSE 100 recuou 0,10%.

Segundo o analista de mercados do Millenium, Ramiro Loureiro, “a maioria dos principais índices de ações europeus registou uma sessão de ganhos, apesar da indicação de que a economia da Zona Euro terá entrado inesperadamente em contração no 3.ºtrimestre, deixando a região mais exposta a um cenário de recessão (dois períodos consecutivos de queda no PIB)”.

“No entanto, a indicação e que a inflação no bloco da moeda única desceu mais que o previsto em outubro pode ter sustentado o otimismo, a avaliar pela boa performance de setores cíclicos como o Tecnológico, com o Imobiliário na liderança”, destacou o especialista.

Em Portugal, o analista destaca “as valorizações mais expressivas do grupo EDP”.