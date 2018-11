Bolsa de Lisboa fecha negativa em dia de “Todos os santos”

O PSI fechou a perder 0,31% para 5.014,63 pontos, na sessão do feriado do “Todos os Santos”, puxada pelos títulos do Grupo Queiroz Pereira (a Navigator caiu -4,32% para 4,210 euros e a Semapa desliza -2,25% para 16,5 euros.

A holding da família que anunciou um novo Chairman ontem, Heinz-Peter Elstrodt, teve nos primeiros nove meses do ano lucros de 97,5 milhões, tendo beneficiado do aumento dos resultados da Navigator e dos menores prejuízos na Secil. A queda das ações poderá estar ligada a quedas de price-targets de casas de investimento.

A Altri, no mesmo setor da Navigator também sofreu uma queda de -1,16% para fechar nos 7,66 euros.

A Galp não escapou à performance negativa na sessão de hoje, ao cair -2,66% para 14,985 euros.

Pela positiva, e depois de quedas em sessões anteriores, destacaram-se as ações da NOS (+2,02% para 5,060 euros) e as da Jerónimo Martins (+1,24% para 10,995 euros).

As ações do BCP fecharam em alta de 0,71% para 0,2399, o que é positivo para o banco liderado por Miguel Maya que vai apresentar resultados no próximo dia 8 de novembro. As ações do BCP valorizaram 10,5% nas últimas quatro sessões de bolsa.

Lá fora a tendência foi mista, com o EuroStoxx 50 a fechar em alta de 0,21% para 3.204,21 pontos. O FTSE de Londres fechou a cair 0,19% para 7.114,7 pontos; tal como o CAC 40 que desceu 0,15% para 5.085,8 pontos. Mas o alemão Dax subiu 0,18% para 11.468,5 pontos. O índice de Itália subiu 0,71% para 19.185 pontos e o espanhol Ibex valorizou 8.954,8 pontos.

O euro está a valorizar 0,87% para 1,1410 dólares.

No que toca à dívida pública, a dívida alemã a 10 anos (benchmark) agravou 1,4 pontos percentuais para 0,399%. As dívidas dos países da Península Ibérica também estão a subir. A dívida portuguesa sobe 1,1 pontos base para 1,884%; a dívida espanhola agrava 2 pontos percentuais para 1,568% e a italiana é a exceção dos periféricos, ao descer 4,7 pontos base para 3,38%.

E o petróleo? O petróleo está em queda acentuada no mercado de futuros. Nos Estados Unidos o crude WTI cai 2,88% para 63,43 dólares o barril e o Brent em Londres cai 2,96% para 72,82 dólares.