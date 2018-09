Bolsa de Lisboa na linha de água. Sonae, Mota e BCP brilham na sessão

Ler mais

O PSI 20 fechou esta sessão de quarta-feira com uma ténue descida (+0,02% para 5.389,8 pontos). O que compara com uma Europa maioritariamente vestida de verde no que ao comportamento do mercado de capitais diz respeito.bolsa

Só Milão fechou em queda (-0,10%) afectado pelo facto de Itália se ir preparando para o novo orçamento ao mesmo tempo que temos a nota que o Movimento 5 Estrelas poderá vir a bloqueá-lo. O líder do partido, Luigi di Maio, ameaçou bloquear o Orçamento para 2019 caso não seja inscrito o financiamento para o aumento dos salários e pensões mais baixos. Um acordo terá que ser alcançado até amanhã. O La Stampa noticiou que o partido quer colocar um défice de 2,5%.

Em Lisboa as ações da Sonae (+1,74% para 0,906 euros); da Mota-Engil (+1,42% para 2,145 euros) e as do BCP (+0,96% pata 0,2633 euros) lideraram a sessão.

Nos destaques do dia temos as noticias de possíveis movimentos de M&A na banca, com Deutsche Bank e UniCredit à cabeça que podem explicar a subida das ações do BCP.

Uma das notícias dizia que o UniCredit pode olhar para alvos britânicos e holandeses para se fundir. Esta notícia é do Il Sole 24 Ore e indica que o banco italiano pode considerar os mercados britânico e holandês como target para fusões e aquisições. Entre os principais alvos estão o Lloyds Bank e o ABN Amro. O ING aparece em 3º nessa lista.

Já na Alemanha o Deutsche Bank colocou em cima da mesa o cenário de fusão com a UBS e Commerzbank. Segundo o Handelsblatt o Deutsche Bank reuniu-se com o supervisor no início deste mês, que se mostrou favorável a uma fusão entre o Deutsche Bank e a UBS. Isto porque afinal a operação com o Commerzbank levaria a custos elevados de reestruturação.

A Jerónimo Martins (+0,71%) e a EDP Renováveis (+0,40%) também se destacam pela positiva.

Em terrenos negativo fecharam as ações da Sonae Capital (-1,46%); da Galp (-1,31%); da Semapa (-0,58%); da Corticeira Amorim (-0,52%); da Pharol (-0,44%); da Navigator (-0,33%); da NOS (-0,29%); da Altri (-0,24%); e da EDP ( -0,03%).

Na Europa, o britânico FTSE subiu 0,05% para 7.511,5 pontos; o francês CAC valorizou 0,61% para 5.512,73 pontos; o DAX subiu 0,09% para 12.385,9 pontos; e o índice global EuroStoxx 50 subiu 0,39% para 3.433,15 pontos. o Espanhol Ibex subiu 0,33% e recuperou os 9.500 pontos (9.524,80 pontos), com as subidas das ações da Telefónica, Iberdrola e Repsol.

Segundo o analista do BCP, Ramiro Loureiro, “é natural que os investidores estejam já de atenções voltadas para as decisões de política monetária da Fed, onde o mercado desconta o anúncio de nova subida da taxa de juro diretora, a ser anunciada às 19h, mas os investidores vão tentar captar sinais sobre o ritmo de subida dos juros”.

“No meio empresarial destaque para a nota de última hora a referir a possibilidade de uma mega encomenda à Airbus (+3,2%), levando a fabricante de aviões a liderar os ganhos entre as cotadas do Euro Stoxx 50, seguida pela Air Liquide (+2,3%), que foi animada por uma recomendação de compra”, diz o analista.

No mercado do petróleo, o Brent que é referência na Europa, caiu 0,44% para 81,51 dólares e o crude WTI nos EUA desliza 0,61% para 71,84 dólares. O euro desce 0,14% face ao dólar para 1,1750 dólares.

No mercado da dívida as bunds caem 3,9 pontos base para 0,526%, ao passo que a dívida portuguesa é que única que vê os juros agravarem (+0,4 pontos base para 1,897%).

Espanha tem os juros a caírem 0,3 pontos base para 1,523% e Itália vê a sua dívida cair no mercado secundário 1,9 pontos base para 2,859%.