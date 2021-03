Bolsa de Lisboa negoceia no ‘verde’ no meio da sessão

A bolsa de Lisboa está a ganhar 0,19% para 4.802,85 pontos no meio da sessão desta terça-feira, 2 de março. No índice lisboeta, a EDP Renováveis sobe 1,5% para 18,94 euros e a Ibersol valoriza 1,34% para 6,04 euros.

Além destas duas empresas, a Altri valoriza 0,73% para 6,20 euros, a Nos cresce 0,58% para 2,77 euros e a EDP soma 0,46% para 4,84 euros. O BCP também valoriza 0,33% para 0,12 euros.

No sentido contrário, a Novabase deprecia 1,62% para 3,64%, os CTT caem 1,34% para 2,58 euros, a Pharol desvaloriza 0,97% para 0,12 euros, a Sonae cai 1,02% para 0,68 euros e a Mota-Engil desvaloriza 0,54% para 1,49 euros. A Galp decresce 0,33% para 9,57 euros.

As principais praças europeias estão hoje a negociar em terreno positivo. Frankfurt está a valorizar 0,54% para 14.088,70 pontos e Paris ganha 0,58% para 5.826,14 pontos. Madrid está neste meio da sessão a valorizar 0,49% para 8.419,00 pontos, Londres soma 0,71% para 1.069,2 pontos e Itália sobe 0,11% para 2.2582.276,5,4 pontos. O Euro Stoxx segue a crescer 0,46% para 3.723,73 pontos.

Relativamente ao valor do ‘ouro negro’, o preço do petróleo WTI, produzido no Texas, ganha 0,25% para os 60,79 dólares por barril, também com a cotação do barril de Brent a valorizar 0,05% para os 63,72 dólares.

No mercado cambial, o euro desvaloriza 0,17% face ao dólar, para 1,2026 dólares, e a libra esterlina desce 0,03% face à moeda dos Estados Unidos, para os 1,3918 dólares.