Bolsa de Lisboa segue em alta à boleia das papeleiras

A bolsa portuguesa negoceia em alta ao início da tarde desta quinta-feira, dia 4 de outubro. O principal índice do mercado português, PSI 20, soma os ligeiros 0,05%, para 5.297,14 pontos, sobretudo impulsionado pelas valorizações das papeleiras. O BPI cortou hoje o preço-alvo da Navigator (+1,11%, para 4,3760 euros) e o da Semapa (+0,34%) e subiu o da Altri, o que está a impulsionar os títulos desta última, fazendo-os destacar-se nos ganhos da praça lisboeta (+3,91%, para 8,5100 euros).

A ‘verde’ ainda as ações da Mota-Engil (+0,25%), os do BCP (+0,43%, para 0,2464 euros), que prolonga os avanços dos últimos dias, e os da Jerónimo Martins (+0,46%, para 11,8850 euros).

“As estimativas de EPS (resultado por ação) calculadas pelo CaixaBank BPI Research para o período 2018‐2020 foram reduzidas em 1%, pelo que o preço‐alvo da Jerónimo Martins para finais de 2019 foi também cortado dos 17,10 euros para os 16,90 euros (risco médio). A recomendação manteve‐se em «comprar»”, explicam os analistas do BPI, num research publicado hoje.

Por outro lado, os títulos das energéticas estão a ‘vermelh0’ – Galp Energia (-0,09%), EDP (-0,03%), EDP Renováveis (-0,03%) e REN (-1,82%) –, bem como os da Corticeira Amorim (-0,35%) e os da NOS (-0,10%).

As restantes bolsas europeias seguem maioritariamente em terreno negativo – de assinalar que o índice alemão DAX retoma as negociações após a suspensão para o Dia da Alemanha, com ganhos ligeiros (-0,15%). Já o CAC 40 desvaloriza 1,02%, o italiano FTSE MIB recua 0,31%, o espanhol IBEX 35 deprecia 0,17%, o holandês AEX perde 0,82% e o britânico FTSE 100 resvala 0,91%.

“As bolsas europeias dão continuidade às perdas registadas nas principais praças na Ásia (os mercados chineses estão fechados para feriados). O apetite dos investidores por ações tem sido bastante afetado pelas vendas maciças registadas no mercado secundário de títulos dos EUA e que aumentaram a rentabilidade das obrigações a 10 anos do ‘Tio Sam’, acima de 3,2% pela primeira vez desde março de 2011”, refere o analista Aitor Mendéz, da IG.

No setor petrolífero, a cotação do barril de Brent, que serve de referência para a Europa, recua 0,39% para 85,95 dólares, enquanto a cotação do crude WTI desliza 0,51%, para 76,02 dólares por barril. Quanto ao mercado cambial, destaque para a subida de 0,23% do euro face ao dólar (1,1503) e a valorização de 0,36% da libra perante a divisa dos Estados Unidos (1,2986).