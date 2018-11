Bolsa de Lisboa sobe à boleia do BCP e NOS

A bolsa portuguesa negoceia em terreno positivo por volta das 10:30 desta sexta-feira, dia 9 de novembro. O principal índice português, PSI 20, recuperou os 5.000 pontos e soma 0,10%, para 5.025,91 pontos. A beneficiar a bolsa de Lisboa estão sobretudo a NOS e o BCP, que avançam devido à subida dos lucros divulgada ontem, depois do fecho do mercado.

No setor da energia, a EDP resvala 2,01%, para 3,1140, depois de ver o seu lucro cair. Também a REN e a Galp Energia deslizam 0,08% (para 0,24180 euros) e 0,17% (14,9300 euros), respetivamente. Por outro lado, a EDP Renováveis sobe 1,15%, para 7,8850 euros.

As principais praças europeias recuam, com destaque para a queda de mais de 1% da bolsa de Milão, penalizada pelo tombo de 5% da Telecom Italia, cujo prejuízo foi de 1,4 mil milhões de euros no terceiro trimestre.