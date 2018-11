Bolsa de Nova Iorque fecha com ligeiros ganhos

Wall Street fechou a sessão com ganhos ligeiros após a recuperação registada esta segunda-feira. Os investidores têm dúvidas em relação às declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, depois de ter afirmado que é “altamente improvável” que os EUA adiem o aumento de tarifas de 25% sobre as importações chinesas, avaliados em 200 mil milhões de dólares. Mas Larry Kudlow, assessor económico do presidente dos EUA animou os investidores.

Assim, o tecnológico Nasdaq ganhou 0,34% para 6.701,04 pontos, o industrial Dow Jones subiu 0,44% para 24.748,73 pontos e o S&P500 valorizou 0,34% para 2.682,62 pontos.

Larry Kudlow disse que “nós [a administração Trump] trabalhámos em todos os níveis” para avançar para a reunião do G20, tendo o mercado reagido bem. Antes das declarações de Kudlow, todos os índices estavam a negociar em baixa.

Em entrevista ao “The Wall Street Journal”, Donald Trump admitiu impor uma tarifa de 10% sobre a importação de computadores portáteis e iPhones da China. Trump afirmou que os consumidores poderiam suportar essas tarifas, o que poderia implicar um aumento do preço dos referidos dispositivos.

“Na nossa opinião, o conflito entre os dois poderes vai muito além das questões comerciais e provavelmente continuará”, diz Richard Turnill, diretor de estratégia de investimentos da BlackRock.

As ações da Apple caíram 0,21% após a ameaça de Trump para impor tarifas aos iPhones. Além disso, os especialistas da RBC Capital Markets, qyue reviram em baixa as vendas futuras dos smartphones da Apple, reduziram seu preço-alvo de 240 dólares para 235 dólares.

No mercado petrolífero, o West Texas Intermediate, referência para o mercado norte-americano, valorizou 0,39% para 51,83 dólares e o Brent, referência mundial e para a Europa, ganhou 0,25% para 60,63 dólares.

Nos mercados cambiais, o euro está a desapreciar face ao dólar, 0,29% para 1,1295 dólares, mas aprecia face à libra esterlina 0,34% para 0,8872 libras.