Bolsa nacional negoceia pressionada pelas quedas das papeleiras e retalho

A bolsa de Lisboa está a negociar em terreno negativo, a meio da sessão desta quarta-feira, dia 10 de outubro, pressionada pela papeleiras e retalho. O principal índice do mercado, PSI 20, acompanha as perdas da Europa e cai 0,44%, para 5.126,34 pontos. Os investidores continuam a olhar com atenção para Itália, onde a discussão parlamentar do Orçamento do Estado continua sem consenso.

A Altri continua a liderar as perdas na bolsa nacional, ao desvalorizar 8,78% para 8 euros. Também no setor das papeleiras, a Navigator perde 4,10% para 4,028 euros e a Semapa recua 2,49% para 16,420 euros. As cotadas da pasta e do papel estão a ser penalizadas pela revisão em baixa da Goldman Sachs e da BMO Capital, que acreditam que o crescimento da produção vai superar a procura. As perspetivas dos dois bancos de investimento estão a arrastar todo o setor do papel na Europa.

No setor do retalho, a Jerónimo Martins cai 0,35% para 11,415 euros e a Sonae desvaloriza 1,14% para 0,866 euros. Esta última retalhista está em queda apesar de a oferta pública de venda da Sonae MC, a unidade de retalho da Sonae, ter sido percecionada pelos analistas como benéfica para o grupo. Também a Sonae Capital está em sentido negativo, ao perder 1,38% para 0,789 euros.

No ‘vermelho’ negoceiam ainda a Pharol (-1,40%), a Mota-Engil (-1,90%), a Corticeira Amorim (-0,56%), os CTT (-2,09%), a EDP Renováveis (-0,71%), a F. Ramada (-1,02%) e a Ibersol (-0,44%).

Em contraciclo, destaca-se a Galp Energia, que ganha 2,21% para 16,875 euros. Em terreno positivo estão ainda o BCP (1,37%), a NOS (0,57%), a REN (0,17%) e a EDP (0,38%).

As restantes praças europeias estão a negociar em sentido negativo. O índice alemão DAX perde 0,70%, o francês CAC desvaloriza 0,78%, o italiano FTSE MIB deprecia ligeiramente 0,01%, o holandês AEX recua 0,54%, o britânico FTSE 100 cai 0,08% e o espanhol IBEX 35 resvala 0,12%.

No setor petrolífero, a cotação do barril de Brent, que serve de referência para a Europa, perde 0,34% para 84,71 euros, enquanto a cotação do crude WTI recua 0,24%, para 74,78 dólares por barril.

No mercado cambial, o euro aprecia 0,09% para 1,150 dólares e a libra soma 0,08% para 1,315 dólares.