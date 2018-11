Bolsa portuguesa abre em alta, impulsionada pelo setor do retalho

O principal índice bolsista português, PSI 20, abriu a sessão desta segunda-feira a subir 0,44%, para 4.935,50 pontos, em linha com as principais praças europeias. Em Lisboa, à hora de abertura, as retalhistas Sonae e Jerónimo Martins e as papeleiras sustentavam a praça.

A Jerónimo Martins somava 0,66%, para 10,72 euros, enquanto a Sonae SGSP crescia 0,61%, para 0,83 euros. Entre as papeleiras, destacava-se a Navigato que avançava 0,87%, para 3,94 euros, a Semapa que valorizava 0,13%, para 15 euros, e a Altri que ganhava 0,14%, para 7 euros.

O BCP e a Galp também ajudavam a impulsionar a bolsa. O banco liderado por Miguel Maya somava 0,20%, para 0,24 euros, na abertura da sessão, após o CEO do banco ter afirmado, em entrevista ao semanário “Expresso”, que a instituição pretende retomar o pagamento de dividendos aos acionistas, embora o BCP queira assegurar estabilidade e níveis de capitias adequados.

Outra informação que deverá influenciar a performance do BCP, é de que, segundo o “Jornal de Negócios”, o presidente de Angola, João Lourenço, referiu que a Sonangol, petrolífera estatal angolana, deve retirar-se de grande parte dos negócios e das participações em que está envolvida e que não estão relacionadas com a sua atividade principal. A tendência angolana será a de sair das grandes empresas portuguesas, como é o caso do BCP e também da Galp.

A Galp Energia ganhava 0,74%, para 14,97 euros, na aberturo PSI20 e numa altura em que os preços do petróleo voltam aos ganhos. O Brent, que é referência para Portugal, avança 0,54%, para 67,12 dólares, e o WTI ganha 1,04%, para 57,27 dólares.

No resto dos mercados europeus, a tendência é de ganhos, quando os investidores europeus estão “em suspenso” quanto aos desenvolvimentos do Brexit, da situação política e orçamental italiana e, ainda, com novas informações sobre a tensão comercial entre os EUA e a China.