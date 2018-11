Bolsa portuguesa abre no verde, impulsionada pelas papeleiras e Jerónimo Martins

O principal índice bolsista português, PSI 20, abriu a sessão a somar 0,16% para os 4.868,51 pontos, impulsionado pela Jerónimo Martins, EDP Renováveis e pelo setor papeleiro.

A Semapa lidera ganha 2,25%, para 14,54 euros, e lidera os ganhos. A Navigator acompanha a tendência do setor, ao crescer 0,81%, para 3,73 euros, após ter informado que vai subir os preços do papel na Europa, a partir de janeiro – aumento entre 4% e 6%. A Altri valoriza 0,45% para os 6,74 euros. A retalhista Jerónimo Martins, um dos pesos pesados do PSI 20, dá força ao índice e avança 0,57%, pelos 10,66 euros.

No setor energético, destaque para a EDP Renováveis que sobe 0,46%, para 7,66 euros, e para a EDP que soma 0,37%, para 0,24 euros.

Em contraciclo, no início da sessão, destaque para a Mota-Engil que cai, naquela que é a primeira sessão após a divulgação dos resultados da oferta pública de subscrição. A empresa liderada por Gonçalo Moura Martins conseguiu angariar no mercado o limite máximo de 110 milhões de euros previsto no empréstimo obrigacionista. A procura excedeu a oferta em 1,26 vezes, perfazendo um total de 139,1 milhões de euros.

Do capital subscrito, 55,216 milhões de euros foram canalizados para as obrigações Mota-Engil 2022, que foram objeto de uma Oferta Pública de Subscrição (OPS), mais 23,750 milhões de euros de obrigações Mota-Engil 2019, que foram objeto de uma Oferta Pública de Troca (OPT), e mais 29,053 milhões de euros de obrigações Mota-Engil 2020, que também foram objeto de uma OPT.

[Dados das 8h09]