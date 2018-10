Bolsa portuguesa abre sessão a perder, influenciada pela queda superior a 4% da Sonae

O principal índice bolsista nacional, PSI 20, abriu esta terça-feira a perder 0,06%, para 4.993,66 pontos, a seguir a tendência das principais praças europeias.

De acordo com o diário da bolsa do BPI, o PSI deverá atuar em linha com o resto dos mercados europeus, com “os investidores nacionais a monitorizarem a evolução das bolsas antes de tomarem decisões.

Em Lisboa, Sonae SGPS (-4,17%), Altri (-0,94%), Galp (-0,83%) e Ibersol (-0,89%) pressionam o índice.

Em contraciclo, destacam-se as valorizações da NOS (1,27%), Corticeira Amorim (1,57%) e EDP (0,78%) e EDP Renováveis (0,80%), embora sejam insuficientes para inverter a tendência atual do PSI 20.

Na sessão de hoje as cotações das papeleiras poderão destacar-se ao longo do dia, uma vez que as “ações da pasta e do papel continuarão a negociar de forma volátil”.

De acordo com o diário da bolsa do BPI, o desempenho das papeleiras tem sido influenciado pela instabilidade da conjuntura internacional e por questões específicas do setor. “Entre essas variáveis figuram o câmbio euro/dólar [que afeta os preços da pasta e papel assim como os custos de produção], regulamentação [como a taxa anti-dumping nos EUA] e a alteração da relação entre a oferta e a procura em virtude da contrução de mais fábricas nos EUA”.