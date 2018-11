Bolsa portuguesa abriu em alta, com BCP e Galp em destaque

O principal índice bolsista nacional, PSI 20. abriu a semana a negociar em alta, somando 0,68%, para 4.833,25 pontos, em linha com as principais praças europeias e após ter fechado as duas últimas sessões a cair.

Em Lisboa, o BCP é principal motor do índice, que, na abertura da sessão, somava 2,29%, para 0,24 euros, naquela que é a primeira sessão bolsista após a visita do presidente angolano, João Lourenço – que assumiu a intenção de, através da Sonangol, retirar a participação acionista angolana de empresas portuguesas fora do core business da petrolífera estatal, incluindo o banco liderado por Miguel Maya.

Na começo da sessão, outro dos destaques era a Galp Energia, que subia 1,15%, para 14,57 euros. Apesar das intenções angolanas, João Lourenço não confirmou que a petrolífera portuguesa perderia a participação da Sonangol, e, hoje, a empresa portuguesa está a valorizar. Uma subida que segue a tendência do mercado petrolífero. O barril de Brent, negociado em Londres e que é referência para a Europa, cresce 2,12%, para 60,29 dólares enquanto o WTI, negociado em Nova Iorque, ganha 1,63%, para 51,24 dólares.

Entre as principais praças europeias o sentimento é positivo, estando a maioria a negociar acima do 1%. Hoje, a Europa espera novos desenvolvimentos sobre o orçamento do Estado italiano e sobre o Brexit.