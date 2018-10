Bolsa portuguesa beneficia do otimismo em Wall Street. NOS, Mota-Engil e CTT disparam

O principal índice bolsista nacional, PSI 20, encerrou a sessão desta terça-feira a somar 0,92%, para 5.042,74 pontos, em linha com as principais praças europeias que estão a beneficiar do sentimento positivo do outro lado do Atlântico – o setor tecnológico evolui favoravelmente e algumas empresas financeiras apresentaram resultado acima das expetativas face ao terceiro trimestre.

Em Wall Street, os bancos Goldman Sachs e Morgan Stanley apresentaram resultados trimestrais que agradaram aos investidores, e o desemepnho das tecnológicas também é favorável. À boleia deste sentimento, as principais congéneres europeias fecharam em alta. O alemão DAX avançou 1,42%, o britânico FTSE 100 ganhou 0,43%, o francês CAC 40 subiu 1,53%, o holandês AEX valorizou 1,51%, o espanhol IBEX 35 cresceu 1,78% e o italiano FTSE MIB avançou 2,22%.

Em Lisboa, foram dez as empresas a fechar em alta, contra oito que terminaram a sessaõ a cair. NOS, Mota-Engil e CTT lideraram os ganhos.

A empresa de telecomunicações ganhou 4,41%, para 5,08 euros, após uma recomendação de compra. Já a Mota-Engil cresceu 5,95%, para 1,92 euros e os CTT avançaram3,74%, para 3,22 euros.

Em contraciclo, os destaques foram as performances das empresas do grupo Sonae. A Sonae Capital recuou 0,84%, para 0,71 euros, e a Sonae tombou 3,57%, para 0,81 euros. A retalhista sofreu as consequências de a JB Capital Markets ter revisto em baixa a recomendação das ações para “neutral”.

O BCP também é destaque no final da sessão, após a Moody’s ter elevado a notação financeira do banco liderado por Miguel Maya, em dois níveis. Ainda assim, o rating do BCP manteve-se no nível “lixo”.

A Moody’s elevou a notação financeira do BCP e da Caixa Geral de Depósitos em dois níveis, mas manteve o rating no nível de lixo. O BCP perdeu 0,17%, para 0,23 euros.

Ainda no plano internacional, no mercado petrolífero, tanto o Brent como o WTI negoceiam ‘flat’. O barril de Brent está a ser negociado a 80,77 dólares, enquanto o WTI vale 71,72 dólares.

No mercado cambial, o euro aprecia 0,08%, para 1,15 dólares.