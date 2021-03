Bolsa portuguesa segue no ‘verde’ a meio da sessão em sintonia com os seus congéneres europeus

A bolsa portuguesa segue em terreno positivo, mantendo a tendência de abertura, e seguindo em sintonia com as suas congéneres europeias. O principal índice bolsista português (PSI-20) sobe 0,34%, para 4.786,08 pontos.

Entre as principais praças europeias, o alemão DAX ganha 0,84%, o francês CAC 40 aumenta 0,05% e o espanhol IBEX 35 sobe 0,26%. O britâncio FTSE 100 contraria a tendência europeia e recua 0,23%

“As bolsas europeias prosseguem em alta esta manhã, com os índices de ações a mostrarem-se resilientes à subida das yields no velho continente, enquanto o mercado de futuros nos EUA se mostra castigado hoje pela subida das taxas de juro das obrigações de dívida soberana”, comenta o analista de mercados da Millennium investment banking, Ramiro Loureiro.

O analista destaca ainda que “na frente da pandemia espera-se que a Agência Europeia de Medicamentos divulgue hoje a sua diretriz em relação à vacina da AstraZeneca, à medida que as tensões entre a União Europeia e Reino Unido aumentam”.

Na bolsa portuguesa, destaque para o BCP, que lidera os ganhos com as ações a subirem 2,27% para os 0,1172 euros. Seguem-se os CTT, que avançam 1,74% para 2,925 euros e a Navigator que valoriza 0,80% para os 2,764 euros. Em sentido contrário, a Nos lidera as perdas a desvalorizar 0,72% para os 3,04 euros, com a Pharol em seguida a perder 0,69% para os 0,1154 euros.

O preço do petróleo cai nos dois lados do atlântico. Em Nova Iorque, o WTI desce 0,82% para os 64,07 dólares por barril, enquanto o Brent desvaloriza 0,74% para os 67,50 dólares em Londres.

No mercado cambial, o euro deprecia 0,31% face ao dólar norte-americano, para 1,1941 dólares.