Bolsas continuam a ignorar guerra comercial

A bolsa portuguesa negoceia em alta no início da manhã desta quarta-feira, dia 19 de setembro, numa altura em que a Europa segue em terreno positivo. O principal índice do mercado, PSI 20, soma 0,29%, para 5.376,33 pontos. A praça lisboeta acompanha as congéneres europeias e o fecho da Ásia. O petróleo continua a subir, ainda a beneficiar de ter vindo a público que as autoridades sauditas estão confortáveis com os preços do Brent acima dos 80 dólares por barril.

Os títulos da EDP Renováveis sobem 0,53%, para 8,5050 euros, na sequência de ter informado o mercado de que tinha celebrado um novo acordo de tax equity, assegurando 267,5 milhões de dólares, através da sua subsidiária norte-americana. A subir estão ainda a REN (+0,16%), a Navigator (+1,62%), os CTT (+0,47%) e a Jerónimo Martins (+0,31%).

A Sonae recua 0,32%, para 0,9490 euros, pouco depois de a empresa dar mais pormenores sobre a IPO no retalho alimentar – com intenções de colocar 25% do negócio em bolsa. “A Sonae anunciou que vai mesmo avançar para o IPO do retalho alimentar ainda este ano. A retalhista tinha ontem disparado mais de 4%, mas após a comunicação está com variação ligeiramente negativa, até porque não foi revelado o preço de colocação”, destaca Ramiro Loureiro, trader do Millennium bcp.

A Galp Energia também cai (-0,70%), uma vez que está a ser castigada por uma recomendação de venda por parte do alemão Deutsche Bank.

“Lá fora”, os mercados asiáticos [Nikkei +1,08%, Shanghai +1,31%, China A50 +1,67%, Hang Seng +1,50%] fecharam sobretudo com ganhos, escapando ao escalar da guerra comercial – com a aplicação de novas tarifas aduaneiras dos Estados Unidos à China (de 200 mil milhões de dólares) e a consequente retaliação de Pequim (de 60 mil milhões de dólares.

Segundo a IG, os preços das commodities, “um forte indicador da atitude dos investidores em relação às perspetivas de crescimento da China”, subiram de forma geral durante a sessão, “o que é um bom sinal para as ações asiáticas”. “Uma mudança de tendência nos mercados da China será difícil de alcançar”, refere o analista Sergio Avila Luengo.

Quanto às principais bolsas europeias: o índice alemão DAX avança 0,13%, o francês CAC 40 valoriza 0,26%, o italiano FTSE MIB sobe os ligeiros 0,02%, o espanhol IBEX 35 aprecia 0,18%. O Euro Stoxx 50 cresce 0,16%. Já o holandês AEX e o britânico FTSE 100 recuam 0,02% e 0,24%, respetivamente.

Os analistas do Bankinter salientam que, apesar de as bolsas registarem subidas generalizadas, “continuam em modo risk-on e o EuroStoxx-50 acumula já sete sessões consecutivas em terreno positivo”. “Hoje as atenções deverão centrar-se na conferência de Draghi sobre a União Europeia. Esperamos um discurso construtivo sobre a economia, apesar dos obstáculos a médio prazo (Brexit, União Bancária, política fiscal, etc.)”, explicam os peritos, num research enviado esta manhã.

No setor petrolífero, a cotação do barril de Brent, que serve de referência para a Europa, soma 0,06% para 79,08 dólares, enquanto a cotação do crude WTI avança 0,19%, para 69,72 dólares por barril. No que diz respeito ao mercado cambial, o euro valoriza 0,40% face à moeda norte-americana, para 1,1712 dólares, e a libra aprecia 0,43% perante a divisa dos Estados Unidos, para 1,3204 dólares.

Notícia atualizada às 11h11