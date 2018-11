Bolsas da Europa à espera do G20 fecham mistas

À espera de novidades vindas da Argentina, palco de mais uma cimeira do G20 e de onde se esperam desenvolvimentos importantes na guerra comercial EUA/China, as maioria das principais praças Europeias fecharam em queda ligeira, à excepção de Paris, Milão e Lisboa.

Novidades da Argentina nesta matéria (guerra comercial) só deverão ser conhecidas amanhã.

A Bolsa de Lisboa fechou em terreno positivo mas na linha de água, com o PSI 20 a subir 0,03% para 4.907,16 pontos.

A Sonae Capital liderou as subidas (+2,97% para 0,798 euros); e a NOS ganhou 1,96% para 5,470 euros.

Ontem a Sonae MC, subsidiária da Sonae, anunciou que concluiu esta quinta-feira uma operação de venda e posterior arrendamento (sale and leaseback) de cinco estabelecimentos dedicados ao retalho alimentar no valor de 55 milhões de euros.

A Mota-Engil subiu 0,71% para 1,694 euros; e a EDP também se destaca com uma subida de 0,55% para 3,087 euros.

Na próxima semana é a visita oficial do Presidente chinês a Portugal, o que, segundo o Expresso, é uma oportunidade para garantir investimento em portos e na ferrovia. mas a OPA dos chineses à EDP deverá também estar na agenda das conversas.

Em terreno negativo destacou-se a Pharol e a Navigator. A primeira caiu -3,70% para 0,182 euros e a segunda -1,69% para 3,716 euros. A Altri desceu -0,93%; a Corticeira Amorim caiu 0,85% para 9,360 euros e os CTT deslizou -0,61% para 3,568 euros.

Na Europa, o EuroStoxx 50 subiu 0,05% para 3.175,9 pontos. Nas praças europeias, Paris também fechou na linha de água mas positiva com uma subida de 0,01%.

Já o DAX alemão caiu 0,24% para 11.271,3 pontos.

O FTSE MIB de Milão subiu 0,3% para 19.217,11 pontos e o Ibex 35 caiu 0,25% para 9.076,4 pontos.

O setor automóvel foi um dos mais pressionados, devido às tensões comerciais, “mas que hoje também está a ser impactado por uma nota de uma casa de investimento”, diz o analista do Millennium BCP Investimento.

As ações do Deustche Bank (-3,27%) “renovam mínimos de sempre naquele que é o segundo dia de investigações na sede”, explica o mesmo analista na sua análise.

As buscas na sede e outras instalações do Deutsche Bank continuam pelo segundo dia consecutivo, diz a Reuters que cita um porta-voz do Ministério Público da Alemanha. Em causa está uma investigação de lavagem de dinheiro que envolve o maior banco alemão. A mesma fonte disse que as buscas prolongam-se esta sexta-feira devido “ao elevado volume de material”.

A Bloomberg diz que os raids ao Deustche Bank atinge gestores de topo.

Foi na quinta-feira que cerca de 170 responsáveis judiciais, polícias e inspectores fiscais chegaram à sede e a outras instalações do Deutsche por suspeitas de lavagem de dinheiro. As autoridades apreenderam documentos e ficheiros electrónicos.

De acordo com a Bloomberg, e embora as suspeitas de lavagem de dinheiro resultem da divulgação dos chamados Panama Papers, em 2016, a investigação refere-se a um período de cinco anos, mais concretamente entre 2013 e 2018.

Olhando para a macroeconomia, vêem-se dados pouco entusiasmantes com a contração da economia italiana no 3º trimestre – a economia italiana contraiu 0,1% no 3ºtrimestre (olhando para a variação em cadeia), complicando ainda mais os planos do Governo italiano. O gabinete estatístico italiano indica que a menor procura interna e a queda do investimento foram os fatores penalizadores – e com o arrefecimento dos indicadores de atividade na China.

Por cá tivemos a Declaração de fim de Visita da 7ª Missão Pós-Programa do FMI que diz que o crescimento real do Produto Interno Bruto deverá situar-se em 2,2% em 2018 e 1,8% em 2019 (2,3% e 1,8%, respectivamente, nas previsões do WEO de outubro). Relativamente ao défice orçamental, o FMI estima que este registe 0,4% em 2019 (o que compara com as anteriores previsões de 0,3%). Quanto à dívida pública, o FMI estima que esta registe 121% do PIB em 2018 e 118% do PIB em 2019 (120,8% para 2018 e 117,2% para 2019 nas anteriores previsões).

O BCP investimento destaca que “em Portugal, o INE confirmou o abrandamento da economia no 3ºtrimestre, uma variação em cadeia de 0,3% e em linha com o primeiro report. Em termos homólogos o crescimento foi de 2,1%”

Já na Zona Euro, os dados da inflação dizem que terá recuado em novembro. O Eurostat estima que a inflação tenha recuado 20 pbs para os 2% em novembro, em linha com as estimativas dos analistas. “A inflação core arrefeceu para os 1% e não dá sinais de aceleração. Este arrefecimento surge num momento em que o BCE está perto de terminar com o programa de recompra de ativos”, avança a análise do analista Ramiro Loureiro.

A dívida alemã está em queda de 0,8 pontos base para 0,313%. Já a dívida soberana italiana subiu 0,9 pontos base para 3,213%; a espanhola caiu 0,6 pontos base para 1,502% e a portuguesa desceu 0,8 pontos base para 1,827%.

O petróleo está em queda de 1,26% no caso do Brent em Londres para 58,76 dólares e o WTI nos EUA caiu 0,14% para 51,38 dólares.mercad