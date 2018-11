Bolsas da Europa eufóricas com eleições dos EUA. Pharol, Mota, Altri lideram subida do PSI 20

No rescaldo das intercalares norte-americanas, que confirmaram a perda de maioria dos republicanos na Câmara dos Representantes e a manutenção da maioria no Senado, as bolsas europeias fecharam em alta. Portugal não foi excepção. O PSI 20 fechou a subir 0,76% para 5.015,34 pontos, ainda assim teve a subida mais moderada da Europa onde o índice global EuroStoxx 50 subiu 1,21% para 3.246,16 pontos e o vasto Stoxx 600 ganhou 1,06% para 366,390 pontos.

Por cá as ações da Pharol destacaram-se com uma subida de 7,7% para 0,165 euros; seguindo-se as da Mota-Engil que ontem anunciou uma operação de refinanciamento com uma emissão de obrigações a 4,5% ao ano que serve para trocar por duas atuais emissões de obrigações da empresa.

As ações da Mota-Engil subiram 4,2% para 1,780 euros. A Altri registou uma subida de 2,34% para 7,44o euros.

As ações da Corticeira Amorim subiram 1,77% para 9,77 euros depois de a empresa apresentar resultados. O lucro da Corticeira Amorim aumentou 4,0%, para 58,6 milhões de euros, nos primeiros nove meses em termos homólogos, com as vendas a subirem 9,8% para 583,8 milhões de euros.

O BCP que apresenta resultados amanhã valorizou 1,59% a fechar nos 0,2485 euros.

Os CTT também em alta de 1,43% para 3,398 euros; a NOS com uma valorização de 1,37% para 5,190 euros e a Jerónimo Martins a subir 1,31% para 10,815 euros completam o leque de subidas acima de 1% dos títulos que compõem o PSI 20.

Pela negativa só se destacaram três títulos: A EDP (-0,16% para 3,110 euros); a Sonae Capital (-0,27% para 0,748 euros) e a Navigator (-0,19% para 4,142 euros).

O mercado norte-americano impulsionou as bolsas europeias. Perante o resultado das eleições intercalares, Trump considerou o resultado como um “sucesso tremendo” pelo facto do seu partido ter ganho espaço no Senado. O mercado de Wall Street está nesta altura numa subida expressiva, o que deu suporte aos investidores na Europa.

“Outra nota de destaque prende-se com a decisão do Supremo Tribunal espanhol em reverter a decisão quanto a quem deve pagar os impostos relacionados com a hipoteca. CaixaBank, Sabadell e Bankinter figuravam entre as principais valorizações. Houve ainda a nota que o Governo espanhol se prepara para alterar essa lei para que os bancos paguem esses impostos daqui em diante”, salienta o analista Ramiro Loureiro da MTrader (do BCP).

Na Alemanha o Dax subiu para 11.579,100 (+0,83%); em Paris o CAC fechou com ganhos de de 1,24% para 5.137,94 pontos; o índice holandês subiu 1,2% para 528,6 pontos; a praça de Milão valorizou 1,42% para 19.541 pontos e o Ibex subiu quase 2% (+1,99% para 9.167,9 pontos).

Ao nível da dívida soberana a Alemanha viu os juros a 10 anos subirem 1,3 pontos base para 0,447%, ao passo que Itália tem os juros a caírem 6 pontos base para 3,337%. O que melhora o prémio de risco da dívida italiana. A dívida espanhola também viu os juros a melhorarem (caírem) 1,8 pontos base para 1,602%. Ao contrário Portugal viu os juros agravarem 3,2 pontos base para 1,930%.

O petróleo em Londres sobe 0,08% para 72,19 dólares.

O euro aprecia 0,35% para 1,1467 dólares.

Em termos macroeconómicos o analista do BCP destaca que as vendas a Retalho na Zona Euro abrandaram o crescimento. Houve um aumento homólogo de apenas 0,8% em setembro que foi o mais reduzido do último ano e compara com os 2,2% de agosto e 1% de julho.