Bolsas da Europa reagem bem ao alívio das tensões comerciais. Lisboa nem por isso

O PSI 20 fechou em queda de 0,73% para 4.955,6 pontos,em contraciclo com as principais praças europeias. A pesar no índice português esteve a queda de 4,30% das ações da Galp (para 14,140 euros); a descida das ações da Mota-Engil (-2,46% para 1,664 euros) e a quebra dos títulos da Semapa (-1,30% para 15,140 euros). As ações da EDP também continuam a refletir a descrença no sucesso da OPA dos chineses (-1,03% para 3,078 euros).

A Galp foi penalizada pela queda dos preços do petróleo que está sob pressão depois de o Presidente dos EUA ter pressionado a OPEP para que não corte a produção da matéria-prima, de acordo com a Reuters. O preço do Brent em Londres, referência para as importações nacionais, cai 4,15% para 67,21 dólares por barril. Nos EUA, os futuros de WTI para entrega em dezembro estão a cotar em 57,34 dólares, caindo 4,32% face à sessão anterior.

O BCP viu as suas ações caírem -0,95% para 0,2511 euros.

Em alta o destaque vai para as ações da Sonae Capital (+2,02% para 0,756 euros) e da Jerónimo Martins (+1,08% para 10,765 euros).

A Europa fechou no verde. A suportar o sentimento generalizado está o alívio das tensões comerciais, perante a aproximação entre os EUA e a China. O índice EuroStoxx 50 ganhou 0,96% para 3.224,8 pontos.

O Dax alemão subiu 1,3% para 11.472,2 pontos; o CAC subiu 0,85% para 5.101,85 pontos e Madrid fechou em alta de 0,76% para 9.145,4 pontos.

O FTSE 100 de Londres fechou em alta ligeira de 0,01% para 7.053,76 pontos. Já após o fecho do mercado, soube-se que o texto para o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia foi concluído e será avaliado na quarta-feira de manhã num conselho de ministros do governo britânico, noticiou hoje a BBC.

As Bolsas da Europa reagiram hoje bem ao alívio das tensões comerciais mas sempre com olhar atento em Itália e à evolução da situação orçamental. A bolsa de Milão (+0,90%) acabou por fechar em alta depois de ter estado toda a sessão entre os ganhos e perdas. Itália tem até hoje para apresentar um novo Orçamento à Comissão Europeia. A Comissão Europeia alertou a Itália para a necessidade de reduzir o défice para evitar sanções pesadas no início do próximo ano.

Este ambiente de incerteza leva os juros da dívida italiana a 10 anos para os 3,446% (um agravamento de 0,8 pontos base).

A ajudar aos mercados está o facto de a imprensa ter noticiado que Liu He, vice primeiro-ministro chinês, vai visitar Washington antes do encontro entre Trump e Xi Jinping no final deste mês.

Mas a melhor notícia do dia aconteceu já depois do fecho dos mercados. Londres e Bruxelas terão chegado a um acordo provisório sobre o Brexit, tendo Theresa May convocado o Conselho de Ministros para quarta-feira para o aprovar.

O euro sobe 0,52% para 1,1276 dólares.