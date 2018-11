Bolsas europeias arrancam a subir. Banca espera resultados dos testes de stress do BCE

A bolsa portuguesa negoceia em terreno positivo no início da sessão desta sexta-feira, dia 2 novembro. O principal índice português, PSI 20, somou 0,25% na abertura das negociações de hoje, para 5.o27,35 pontos. A beneficiar a Bolsa de Lisboa está sobretudo a banca, com o BCP a avançar 1,71% e o setor da pasta e do papel – Altri e Navigator sobem 0,78% e 1,71%, respetivamente.

Segundo os analistas do CaixaBank BPI Research, os elevados preços da pasta deverão continuar a conduzir a fortes resultados na Altri, “embora tal já deva estar em parte descontado na atual avaliação”. Os peritos do banco atribuíram um preço-alvo à cota, para finais de 2019, de 9,40 euros e uma recomendação de «neutral». “Relativamente à Semapa, o foco manteve-se nos números relativos à unidade de cimento, a Secil”, sublinham num research de mercado publicado esta manhã. Recorde-se que tanto a Semapa como a Altri apresentaram os seus últimos resultados trimestrais na quarta-feira, após o fecho do mercado.

Ainda assim, a liderar os ganhos está a Mota-Engil, com um disparo de 2,97%. Os CTT – Correios de Portugal avançam 1%. Na banca, os investidores estarão atentos à divulgação dos testes de stress do Banco Central Europeu a 48 instituições bancárias, que deverão ser conhecidos às 17 horas. “É expectável que os investidores escrutinem com particular atenção os resultados dos quatro bancos italianos que neles participaram: Unicredit, Intensa Sanpaolo, Banca BPM e Unione Banche Italiane”.

Olhando para a praça de Milão, as entidades bancárias mostram-se esperançosas, com o BPM a saltar 3,79%. O Unicredit cresce 2,06%, o Intensa 1,37% e o UBI 2,40%. O sentimento é comum na bolsa de Madrid, onde bancos como o Santander (+2,39%)- que apresentou esta semana um lucro de 5,7 mil milhões de euros até setembro -, BBVA (+1,91%), Bankia (+1,58%) ou Sabadell (1,02%) também sobem.

Quanto ao setor energético, o otimismo não é unânime. Só os títulos da REN – Redes Energéticas Nacionais valorizam (+0,26%). A EDP – Energias de Portugal e a EDP Renováveis recuam 1,16% e 1,89%, pela mesma ordem. Também a Galp Energia desliza 0,27%.

A Europa beneficia do terceiro dia de subidas em Wall Street. O índice alemão DAX sobe 1,44%, o CAC 40 valoriza 1,32%, o italiano FTSE MIB avança 1,42%, o espanhol IBEX 35 ganha 1,11%, o britânico FTSE 100 soma 1,42%. O Euro Stoxx 50 sobe 1,22%.

No setor petrolífero, a cotação do barril de Brent, que serve de referência para a Europa, sobe 0,08%, para 72,95 dólares, enquanto a cotação do crude WTI perde 0,20%, para 63,56 dólares por barril. Quanto ao mercado cambial, nota para a subida de 0,27% do euro face ao dólar (1,1439) e a valorização de 0,13% da libra perante a divisa dos Estados Unidos (1,3030).

