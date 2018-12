Bolsas europeias começam dezembro otimistas

A bolsa portuguesa arrancou a primeira sessão de dezembro em terreno positivo. Cerca de meia hora após o início das negociações desta segunda-feira, dia 3, o principal índice português, PSI 20, somava 1,70%, para 4.997,54 pontos. A tendência otimista verifica-se também nas suas congéneres europeias, que avançam mais de 2%.

A Europa negoceia com ganhos significiativos, seguindo o exemplo do fecho do mercado asiático (Nikkei +1,05%; China A50 +2,63%; Shanghai +2,57%; Hang Seng +2,57%; Kospi +1,67%), na sequência da tentativa de consenso para evitar uma guerra comercial entre as duas maiores economias mundiais

“O sentimento espoletado pela trégua celebrada entre os Estados Unidos e a China deverá impulsionar as ações nacionais. Os dois países concordaram em suspender a imposição de novas tarifas durante um período de 90 dias após o início do próximo ano”, explicam os analistas do CaixaBank/BPI Research.

Numa nota de mercado publicada esta manhã, estes especialistas antevêem que “os títulos com maior exposição às economias externas (que têm sido os mais penalizados ultimamente) deverão liderar o movimento ascendente” e assinalam, por outro lado, que em novembro “a Altri (-17.05%), a Semapa (-16.81%) e Navigator (-15.82%) foram os piores performers do PSI20”.

O petróleo dispara mais de 4%, depois de o Qatar anunciar que vai abandonar a Organização de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) já no próximo mês de janeiro. “O Qatar decidiu retirar-se de membro da OPEP em janeiro de 2019”, disse Saad Al-Kaabi, ministro da Energia, durante uma conferência de imprensa em Doha. O país continuará a produzir petróleo, mas vai concentrar-se na produção de gás, explicou Saad Al-Kaabi. O Qatar é o maior exportador mundial de gás natural em estado líquido. A cotação do barril de Brent avança 4,46%, para 62,11 dólares, enquanto a cotação do crude WTI sobe 4,93%, para 53,44 dólares por barril.

Quanto ao mercado cambial, nota para a apreciação de 0,43% do euro face ao dólar (1,1366) e para a valorização de 0,40% da libra perante a divisa dos Estados Unidos (1,2799).

Em atualização