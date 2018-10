Bolsas europeias em alta. PSI 20 no verde entre a subida do BCP e queda da Jerónimo Martins

O PSI 20 fechou no verde (+0,42% para 5.027,8 pontos), mas muito abaixo das principais praças europeias que hoje fecharam com subidas superiores a 1%.

A condicionar a subida da Bolsa de Lisboa está a queda significativa das ações da Jerónimo Martins (-5,69%) para 10,86 euros. Isto depois de ter apresentados resultados do terceiro trimestre. A retalhista teve um resultado líquido de 112 milhões de euros (abaixo dos 113 milhões esperados).

Segundo o analista da Mtrader, do BCP, Ramiro Loureiro, “a Jerónimo Martins continua a adaptar-se ao novo paradigma na Polónia. A empresa diz que vai continuar a adaptar-se à proibição de abertura de lojas ao domingo” . A cadeia da família Soares dos Santos teve receitas do 3º trimestre de 4,37 mil milhões (+4,8% numa comparação anual), em linha com o esperado. As vendas LFL (comparáveis) aumentaram 2,1%.

Já a sua polaca Biedronka com um crescimento LFL ( like-for-like) de 0,8% (o que compara com +0,6% no 2ºtrimestre) influenciado pela deflação registada no cabaz médio e pelo pico no número de domingos encerrados no trimestre.

A comparação das vendas LFL significa a evolução das vendas excluindo as novas lojas, as que significativamente foram expandidas ou reagrupadas.

“Por cá, o Pingo Doce teve um crescimento LFL (excluindo Combustíveis) de 4,6% (+0,7% no 2º trimestre)”, diz o analista.

Jerónimo Martins reiterou os seus planos de CapEx (investimento em capacidade) para o ano entre os 700 milhões e 750 milhões de euros.

Em sentido oposto abcpO BPI estima que os lucros do BCP no trimestre sejam de 93 milhões de euros, o que compara com os 43 milhões obtidos entre julho e setembro de 2017.

A Pharol também subiu significativamente (+4,72% para 0,155 euros); a Galp teve uma subida de 2,77% para 15,395 euros; os CTT (+1,80%); a Corticeira Amorim (+1,78%); a Sonae Capital (+1,45%) e a EDP Renováveis (+1,4%).

Só três títulos do índice fecharam em terreno negativo (para além da Jerónimo Martins, também a NOS e a EDP).

Viver-se hoje um ambiente de otimismo nas praças europeias, diminuindo o prejuízo do mês de outubro das bolsas. Segundo o analista do BCP, foi um conjunto de bons resultados de big caps que puxou pelo sentimento comprador. L’Oreal, Sanofi, Santander e Airbus lideraram os movimentos no índice Euro Stoxx 50 com subidas significativas após apresentarem contas. “A L’Oreal dá inclusive novo ânimo ao setor de bens de luxo após bons sinais vindos da China”.

O EuroStoxx 50 ganhou 1,6% para 3.197,5 pontos. A praça de Londres (FTSE 100) ganhou 1,31% para 7.128,1 pontos; o francês CAC 40 valorizou 2,31% para 5.093,5 pontos; o Dax subiu 1,42% para 11.447,5 pontos; a praça de Milão teve uma subida menos expressiva (+0,27%) e o espanhol Ibex ganhou 0,99% para 8.839,5 pontos.

O petróleo em Londres está em queda (-0,26% para 75,71 dólares) e nos Estados Unidos o crude WTI sobe ligeiramente, 0,05% para 66,21 dólares após os dados de inventários dos EUA. As reservas de petróleo bruto dos EUA aumentaram em 3,21 milhões de barris na semana passada.

Hoje a nível macroeconómico destaque para os dados do Eurostat que dizem que em outubro de 2018, a taxa de inflação anual estimada da Zona Euro é 2,2% (2,1% no mês anterior).

Destaque ainda para o relatório Doing Business 2019 publicado hoje pelo Banco Mundial (este ano sob o tema Training for Reform) que revela que, na edição deste ano, Portugal ficou na 34ª posição (em 190 economias) no ranking Ease of Doing Business.

No contexto da UE a 28, Portugal ficou em 14º lugar, seguido de países como a República Checa, Holanda, Bélgica e Itália.

As dimensões onde Portugal apresenta melhores resultados são Trading Across Borders (1ª posição), Resolving Insolvency (16ª posição) e Getting Eletricity (32ª posição). Inversamente, as dimensões onde Portugal apresenta piores performances foram Getting Credit (112ª posição), Protecting Minority Investors (64ª posição), Dealing with construction permits (60ª posição) e Starting a business (57ª posição).

Este ano, o ranking global surge liderado pela Nova Zelândia, seguida da Singapura e da Dinamarca.