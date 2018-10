Bolsas europeias fecham em queda, PSI 20 em mínimos do ano

O dia 5 de outubro, feriado que celebra o Dia da Implantação da República, foi negativo para a bolsa nacional que caiu 0,96% para os 5.203,90 pontos e acumulou uma perda semanal de quase 3%.

À exceção da Pharol (+5,77%); da Altri (+2,56%); da NOS (+0,10%); e da EDP que fechou inalterada nos 3,185 euros, abaixo da OPA da CTG que o mercado já dá como perdida, todos os títulos do PSI 20 fecharam em terreno negativo.

Isto um dia depois de se conhecerem os contornos da entrada em bolsa de mais uma empresa do universo Sonae. A Sonae MC (Modelo Continente) é a futura nova cotada que vai ser vendida entre 1,40 e 1,65 euros, o que a avaliará, ao preço máximo, em 1,65 mil milhões de euros. O valor final a que cada ação da Sonae MC será vendida no IPO só ficará definido a 18 de outubro, estando dependente da procura durante o período de subscrição das ações.

O prazo de subscrição arranca a 8 de outubro, oito dias após o arranque do prazo de subscrição dos títulos da Sonae MC, são encerradas as ordens, mas não para todos os investidores. Os institucionais têm até dia 18 para dar ordem de compra, ao passo que 17 de outubro é o último dia que os pequenos investidores manifestarem a intenção de compra. Os pequenos investidores só poderão comprar um máximo de 5% do capital da Sonae MC. O arranque da negociação está previsto para 23 de outubro.

A maior queda coube ao BCP (-2,63%) que fechou nos 0,2336 euros e à Jerónimo Martins (-2,17% para 11,495 euros).

O banco continua a ser vítima da crise de dívida soberana italiana e da subida dos juros da dívida dos EUA. A semana que hoje fecha foi marcada pela instabilidade política e orçamental em Itália e pelo conflito entre Itália e Bruxelas sobre a meta do défice.

O receio dos investidores levaram os juros da divida soberana não só italiana como dos restantes países da Zona Euro, incluindo Portugal, e os restantes periféricos a disparar. O que afeta os títulos da banca, tradicionalmente mais sensíveis à instabilidade no mercado da dívida.

Na Europa, a tendência também foi negativa. O EuroStoxx 50 caiu 0,88% para 3.345,51 pontos; o Dax deslizou 1,08% para 12.111,9 pontos; o CAC 40 caiu 0,95% para 5.359,4 pontos; o italiano FTSE MIB caiu 1,30% e o espanhol Ibex desceu 0,65% para 9.253,9 pontos.

Nas bolsas europeias, os títulos continuam a ser penalizados pela subida dos juros das obrigações norte-americanas, que retira o apetite por outra classe de ativos.

A dívida soberana a 10 anos no mercado secundário está hoje a agravar na Alemanha (+4,2 pontos base para 0,573%); a italiana, sem surpresa, dispara 9,5 pontos base para 3,424%; a portuguesa pir arrasto agrava 2,9 pontos base para 1,942% e a espanhola sobe 1,4 pontos base para 1,577%.

O petróleo sobe nos Estados Unidos e cai na Europa. O Brent desce 0,06% para 84,53 dólares e o crude WTI sobe 0,42% para 74,64 dólares.

Segundo dados da EIA de quarta-feira a evolução da cotação do Brent em setembro revela que a média fixou-se em 78,89 dólares o barril, o que representa um aumento em termos homólogos de 40,5%.

O euro cai face ao dólar 0,03% para 1,1511 dólares.