Bolsas europeias mantêm-se em alta, exceto a de Milão

A bolsa portuguesa negoceia em terreno positivo por volta das 11:00 desta segunda-feira, dia 5 de novembro. O principal índice português, PSI 20, soma neste momento 0,38%, para 4.998,23 pontos. A beneficiar a Bolsa de Lisboa está sobretudo o setor da energia, o BCP e a NOS. As energéticas EDP – Energias de Portugal e Galp Energia sobem 0,23% e 0,24%, pela mesma ordem. Já a EDP Renováveis desvaloriza de 0,38%.

Em destaque na sessão de hoje está o BCP, depois de ter informado o mercado de que, através da sua subsidiária na Polónia, vai comprar o Eurobank por 428 milhões de euros. Os analistas do BPI acreditam que “a aquisição do Eurobank permite reforçar a posição do Bank Millennium na banca polaca e irá permitir um aumento da sua base de clientes, tornando o banco num dos seis maiores na Polónia em número de clientes de retalho”. Os títulos do banco português – que realiza esta tarde uma assembleia geral – avançam 0,41%, para 0,2450 euros.

A ‘verde’ estão ainda as ações: da Jerónimo Martins (+0,65%), da Navigator e da NOS, que sobe mais de 1% (+1,09%, para 5,0950 euros), numa altura em que a maioria dos ganhos e perdas não são muito significativos. Por outro lado, em contraciclo: a Ibersol (-0,24%), os CTT – Correios de Portugal (-1,26%) e Altri (-0,67%). A Mota-Engil lidera as quedas, ao recuar 3,15%, para 1,7240 euros.

Na Europa, o índice alemão DAX sobe 0,06%, o CAC 40 valoriza 0,10%, o espanhol IBEX 35 avança 0,55% e o britânico FTSE 100 soma 0,05%. O Euro Stoxx 50 cresce 0,15%. O italiano FTSE MIB desanima perante as suas congéneres europeias e desliza 0,41%. A praça italiana está penalizada no dia em que o Eurogrupo discute o chumbo de Bruxelas à proposta orçamental do país para 2019.

“Apesar da revelação de desaceleração do ritmo de crescimento da atividade nos serviços na China e da sinalização de uma queda da confiança dos investidores na Zona Euro em novembro, segundo o Sentix, o mercado está a aguardar pela indicação do ritmo de crescimento do setor terciário nos Estados Unidos. Isto ajuda a justificar o fraco volume que se faz sentir nas principais praças do ‘Velho Continente’, na véspera das eleições intercalares em solo norte-americano”, explica Ramiro Loureiro, trader do Millennium bcp.

“Nos testes de stress, a banca italiana saiu ilesa mas os testes revelam uma banca britânica mais frágil. Mesmo assim, a possibilidade de um acordo entre o Reino Unido e a União Europeia, ou seja, um Brexit suave, está a levar a libra a valorizar face ao dólar”, lembra ainda Carla Maia Santos, senior broker da XTB.

No setor petrolífero, a cotação do barril de Brent, que serve de referência para a Europa, perde 0,19%, para 72,69 dólares, enquanto a cotação do crude WTI resvala 0,48%, para 62,84 dólares por barril. Quanto ao mercado cambial, nota para a descida ligeira de 0,04% do euro face ao dólar (1,1384) e a valorização de 0,42% da libra perante a divisa dos Estados Unidos (1,3022).

