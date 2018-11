Bolsas europeias reagem em alta aos resultados das intercalares nos EUA

A bolsa nacional está a negociar em terreno positivo, a meio da manhã desta quarta-feira, dia 7 de novembro, impulsionado pelos ganhos da Corticeira Amorim e do BCP. O principal índice do mercado, PSI 20, soma 0,84% para 5.019,25 pontos e acompanha a Europa em alta. O mercado bolsista europeu reagiu positivamente aos resultados da eleições intercalares nos Estados Unidos, que conduziram à perda de maioria dos republicanos na Câmara dos Representantes.

A Corticeira Amorim está a liderar os ganhos no índice nacional, depois de esta quarta-feira ter divulgado resultados trimestrais à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). O lucro da empresa aumentou 4,0%, para 58,6 milhões de euros, nos primeiros nove meses em termos homólogos, com as vendas a subirem 9,8% para 583,8 milhões de euros. A reagir a este dados, a Corticeira Amorim segue a somar 2,29% para 9,820 euros.

No setor da banca, o BCP está também em alta e sobe 1,55% para 0,248 euros. No setor da energia, a EDP ganha 0,96% para 3,145 euros, a Galp Energia valoriza 1% para 15,150 euros e a REN aprecia 0,67% para 2,394 euros. Já a EDP Renováveis avança 1,34% para 7,925 euros, depois de ter apresentado dados aos mercado. A EDP Renováveis registou lucros de 115,2 milhões de euros nos primeiros nove meses de 2018, o que representa uma diminuição de 30% em relação ao período homólogo de 2017.

No setor do retalho, a Sonae sobe 1,16% para 0,870 euros e a Jerónimo Martins ganha 0,47% para 10,725 euros. A acompanhar a tendência positiva estão também a Altri (0,69%), os CTT (1,37%), a Pharol (0,65%), a Semapa (1,77%) e a Ibersol (0,24%).

Em contraciclo estão a Navigator (-0,48%), a Mota-Engil (-0,23%), a Sonae Capital (-1,20%) e a F. Ramada (-0,55%).

As restantes praças europeias estão também a negociar em alta. O índice alemão DAX soma 1,07%, o francês CAC valoriza 1,43%, o italiano FTSE MIB aprecia 1,42%, o holandês AEX ganha 1,24%, o britânico FTSE 100 avança 1,30% e o espanhol IBEX 35 sobe 1,53%.

Os investidores estão a reagir aos resultados das eleições intercalares dos Estados Unidos. Os republicanos perderam a maioria na Câmara dos Representantes, mas mantiveram a maior parte das cadeiras no Senado.

“Este era o cenário esperado, levando as bolsas a reagirem em alta, no entanto, não é o cenário que mais sustenta uma valorização dos mercados. Os democratas podem ser um entrave à agenda de Trump, em específico, a uma nova ronda de cortes nos impostos, o que impulsionou no passado as bolsas, no entanto, pode haver um consenso em aumento das despesas em infraestruturas, dinamizando alguns sectores”, explica Carla Maia Santos, corretora sénior da XTB.

Então, o que pode estar a contribuir para a valorização das bolsas? “Depois da época de resultados, as empresas poderão voltar à recompra de ações próprias. Este foi um dos motores das bolsas, para além do corte de impostos e que poderá voltar a animar os mercados. Historicamente, os meses do Natal também influenciam positivamente os mercados, apesar de ser só um dado estatístico. Os investidores voltam a focar-se na época de resultados e nas políticas da Fed”, explica Carla Maia Santos.

No setor petrolífero, a cotação do barril de Brent, que serve de referência para a Europa, soma 0,94% para 72,81 euros, enquanto a cotação do crude WTI sobe 0,69%, para 62,64 dólares por barril.

No mercado cambial, o euro aprecia 0,55% para 1,148 dólares e a libra ganha 0,39% para 1,315 dólares.