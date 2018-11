Bolsas europeias recebem novembro em alta. BCP e EDP dão gás à bolsa de Lisboa

A bolsa de Lisboa está a negociar em alta esta quinta-feira, 1 de novembro, impulsionada pelo BCP e EDP. O principal índice do mercado, PSI 20, segue em linha com as praças europeias e sobe 0,25% para 5.043,20 pontos. O mês de novembro arranca em terreno positivo, depois de no mês de outubro se ter sido registado o pior desempenho dos índices europeus.

A F. Ramada é a cotada que mais sobe no índice, ao valorizar 5,06% para 9,350 euros. O BCP soma 1,39% para 0,241 euros e a EDP ganha 1,42% para 3,148 euros. Esta última cotada está a beneficiar dos resultados apresentados esta madrugada pela EDP Brasil. A empresa, detida em 51% pela EDP, registou um resultado líquido de 748,7 milhões de reais, mais 79,6% do que em igual período do ano passado. A subsidiária EDP Renováveis está também em alta. Sobe 0,13% para 7,950 euros.

Os CTT estão a ganhar 1,18% para 3,430 euros. A cotada apresentou resultados à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) na terça-feira. Nos primeiros nove meses do ano, os CTT registaram uma queda de 49,3% face ao mesmo período de 2017. A contribuir para esta trajetória descendente estiveram os gastos relativos ao plano de reestruturação em curso.

No ‘verde’ seguem também a Sonae (0,40%), a Mota-Engil (0,23%), a NOS (1,21%), a Semapa (0,95%), a Altri (1,03%), a Corticeira Amorim (1,34%) e a REN (0,51%).

Em contraciclo, destaca-se a Galp Energia, que recua 2,47% para 15,015 euros. A petrolífera nacional e a italiana Eni anunciaram esta semana a intenção de renunciar unilateralmente às concessões da bacia do Alentejo e o Governo veio na terça-feira dizer que não há lugar nem a indemnização nem para a devolução da caução.

A pressionar os ganhos na bolsa nacional está também a Jerónimo Martins, que perde 0,18% para 10,840 euros. A cotada apresentou resultados líquidos consolidados na quarta-feira, que revelaram uma subida de 2,4%, para 292 milhões de euros, no lucro líquido nos primeiro nove meses do ano, face a igual período de 2017.

Em queda estão ainda a Navigator (-0,91%), a Pharol (-0,77%), a Ibersol (-0,24%), a Sonae Capital (-0,13%).

As restantes praças europeias estão também a negociar em alta. O índice alemão DAX soma 0,52%, o francês CAC valoriza 0,05%, o italiano FTSE MIB aprecia 0,85%, o holandês AEX ganha 0,26% e o espanhol IBEX 35 sobe 0,87%. Em contraciclo, o britânico FTSE 100 perde 0,08%.

No setor petrolífero, a cotação do barril de Brent, que serve de referência para a Europa, perde 1,13% para 74,19 euros, enquanto a cotação do crude WTI recua 0,83%, para 64,77 dólares por barril.

No mercado cambial, o euro aprecia 0,57%, para 1,137 dólares, e a libra soma 0,99%, para 1,288 dólares.