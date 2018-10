Bolsas europeias regressam aos ganhos, apesar do corte do FMI nas projeções económicas mundiais

A bolsa portuguesa está a negociar em terreno positivo, a meio da manhã desta terça-feira, dia 9 de outubro, com a Galp Energia a liderar os ganhos. O principal índice do mercado, PSI 20, segue em linha com a Europa e soma 0,65%, para 5.156,35 pontos. A marcar a sessão está a descida das perspetivas económicas mundiais do Fundo Monetário Internacional (FMI), apesar de tal não se estar a refletir no desempenho das principais cotadas europeias.

No PSI 20, o destaque vai para a Galp Energia, que avança 2,45% para 16,725 euros. A impulsionar a performance bolsista da petrolífera nacional está a subida dos preços do petróleo. No setor petrolífero, a cotação do barril de Brent, que serve de referência para a Europa, ganha 0,38% para 84,23 euros, enquanto a cotação do crude WTI soma 0,43%, para 74,61 dólares por barril.

Em alta está também o BCP, que sobe 1,34% para 0,227. O banco liderado por Miguel Maya tem sido fortemente penalizado pela situação político‐orçamental incerta em Itália. Em causa está a colisão entre o governo italiano e a União Europeia relativamente à meta de défice a ser inscrita no Orçamento do Estado para 2019, o que está a preocupar os investidores europeus.

No setor do retalho, a Jerónimo Martins ganha 0,22% para 11,360 euros e a Sonae soma 0,88% para 0,860 euros. Em alta estão também a Altri (1,16%), os CTT (0,48%), a Pharol (0,50%), a Navigator (0,44%), a Sonae Capital (0,14%), a REN (0,34%), a Semapa (0,24%), a Mota-Engil (0,53%) e a Ibersol (0,44%).

Em terreno negativo, a EDP Renováveis recua 0,06% para 8,515 euros e a F. Ramada perde 1,01% para 9,800 euros.

As restantes praças europeias abriram em sentido positivo. O índice alemão DAX soma 0,03%, o francês CAC valoriza 0,09%, o italiano FTSE MIB aprecia 0,22%, o holandês AEX ganha 0,21%, o britânico FTSE 100 sobe 0,08% e o espanhol IBEX 35 avança 0,32%.

O FMI revelou esta segunda-feira as suas perspetivas económicas no World Economic Outlook, no âmbito da assembleia‐geral que decorre esta semana em Bali, na Indonésia. A instituição desceu as projeções de crescimento do PIB mundial até 2023. As previsões são de que a taxa de crescimento se mantenha nos 3,70% até 2020 e baixa depois para 3,60%.

Relativamente a Portugal, o FMI mantém a previsão de abrandamento para a economia portuguesa no próximo ano, mas agrava ligeiramente o défice da balança corrente.

No mercado cambial, o euro deprecia 0,13% para 1,147 dólares e a libra cai 0,23% para 1,306 dólares.