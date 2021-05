Bolsas europeias seguem mistas. BCP anima Lisboa com subida superior a 2%

As bolsas europeias seguem mistas na sessão desta quinta-feira, com o PSI-20 a ser um dos índices que se destaca pela positiva. A bolsa de Lisboa sobe 0,70% para 5.256,97 pontos, impulsionada sobretudo pelos ganhos do BCP, que dispara 2,65% para 16 cêntimos, da Sonae (+1,45% para 80 cêntimos) e a EDP Renováveis (+1,17% para 19,90 euros).

No resto da Europa, as praças estão com performances diferentes. O índice alemão DAX perde 0,22%, o britânico FTSE 100 desce 0,21%, espanhol IBEX 35 cresce 0,19%, o francês CAC 40 avança 0,56%, o holandês AEX cai 0,53% e o italiano FTSE MIB soma 0,54%. O Euro Stoxx 50 está a ser marcado por uma valorização de 0,13%.

O analista Henrique Tomé, da XTB, explica que a bolsa de Frankfurt está pressionada porque o índice GfK apontou “uma melhoria no sentimento nos consumidores, mas abaixo do esperado, com os consumidores a serem mais cautelosos, apesar das melhorias nas perspetivas”. “Além disso, os problemas jurídicos da Bayer pesaram no sentimento do mercado”, explica, em research.

A farmacêutica alemã está a cair mais de 3% para 52,91 euros, pouco depois de ter informado vai repensar na fórmula do herbicida Roundup para os clientes residenciais norte-americanos, na sequência de o tribunal ter chumbado a sua proposta.

Nas matérias-primas, o valor do ‘ouro negro’ está a cair menos de 1%. O preço do WTI, produzido no Texas, perde 0,79% para os 65,69 dólares por barril, enquanto a cotação do barril de Brent está a desvalorizar 0,83% para os 68,16 dólares.

Quanto ao mercado cambial, o euro está a subir 0,15 face ao dólar, para os 1,2208 dólares, enquanto a libra esterlina avança 0,39% face à moeda dos Estados Unidos, para os 1,4173 dólares.

“Os bancos centrais continuam a enviar mensagens tranquilizadoras e a apoiar o mercado, mas este efeito está a esgotar-se. A Fed insiste que a inflação é transitória, enquanto que o BCE afirma que ainda não existem motivos que justifiquem uma retirada dos estímulos. Os dados macro têm que apoiar estas mensagens para ganhar credibilidade. Por conseguinte, neste contexto, uma macro que não cumpra as expetativas é boa”, concluem os analistas do Bankinter, numa nota de mercado.